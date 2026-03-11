› Verde pide más a Morena

Nos hacen ver que el líder de los senadores del Partido Verde Ecologista de México, Manuel Velasco, ha querido tomar la delantera y, sin importarle mucho las tensiones en la coalición de la Cuarta Transformación por la falta de consensos hacia la reforma electoral, pidió que el partido guinda permita que sus aliados participen en sus encuestas internas para definir candidaturas rumbo a las elecciones de 2027. “Nos enteramos, a través de los medios de comunicación, que ellos (Morena) ya fueron definiendo las fechas de cómo va a ser el método que va a elegir a sus representantes”, dijo el exgobernador de Chiapas. “Y lo único que hemos planteado es que el método que ellos han elegido —el de las encuestas— que las compañeras y compañeros (del PVEM) puedan participar y, si ganan, que se respeten y puedan encabezar el proyecto”. Pero no se quedó ahí. Velasco incluso elevó el desafío al insinuar que los miembros de su partido son tan dignos de la 4T como los propios morenistas, ya que los legisladores del Verde, en muchos casos, han sido más leales al proyecto de la Presidenta Claudia Sheinbaum que muchos compañeros de Morena.