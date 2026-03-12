Plurinominales registran faltas e improductividad

Senadores de representación proporcional, o plurinominales, en la actual Legislatura del Congreso acumulan altos niveles de inasistencias y una producción limitada de iniciativas, de acuerdo con los registros oficiales de asistencia y actividad parlamentaria.

El debate sobre este esquema cobra nueva relevancia luego de que la Cámara de Diputados rechazara la reforma electoral impulsada por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo al no alcanzar la mayoría calificada requerida para modificar la Constitución.

EL Dato: El objetivo de los pluris es proteger la expresión electoral de las minorías y garantizar su participación en la integración del órgano legislativo, según su representatividad.

La iniciativa, entre otros puntos, preveía modificar el sistema de representación proporcional. Con su caída, el sistema de listas plurinominales queda intacto, al menos por ahora, y el desempeño de quienes acceden al Congreso por esa vía vuelve a estar bajo la lupa.

Aunque el esquema de representación proporcional fue diseñado para equilibrar la presencia de las fuerzas políticas en el Congreso, en la práctica también permite que dirigentes partidistas, exgobernadores y operadores políticos accedan al Senado y registren bajo desempeño legislativo.

Uno de los casos más notorios es el de Alejandro Moreno Cárdenas, coordinador de la bancada del PRI en el Senado y líder nacional de ese partido, quien llegó a la Cámara alta encabezando la lista plurinominal del tricolor.

El Tip: la reforma electoal busca disminuir el financiamiento a partidos y cambiar el mecanismo de asignación de curules en el Congreso.

En 131 sesiones registradas acumuló 27 inasistencias: 20 fueron justificadas —lo que implica que se le cubrió el salario— y siete sin justificar, por las que habría recibido descuento. En total, se ha ausentado de una de cada cinco sesiones.

Otro caso que destaca es el de la senadora panista Lilly Téllez, quien suma 17 ausencias, de las que justificó 14 y tres mantuvo sin justificar. En total, se ha ausentado de una de cada ocho sesiones del pleno.

En Morena también se registran casos de baja actividad legislativa entre senadores plurinominales. El exsecretario particular del expresidente Andrés Manuel López Obrador, Alejandro Esquer Verdugo, quien además preside la Comisión de Comunicaciones y Transportes, no ha presentado una sola iniciativa en individual.

Su participación se limita a iniciativas colectivas de su bancada o adhesiones a propuestas de otros legisladores. Además, registra cuatro inasistencias —dos justificadas y dos sin justificar.

Yeidckol Polevnsky, del Partido del Trabajo (PT), tiene 16 inasistencias, todas justificadas, y ninguna iniciativa presentada en lo individual. Todas, con su bancada, o es adherente en las iniciativas de otros senadores.

Además, Alberto Anaya, coordinador de la bancada petista en el Congreso y líder nacional de ese partido, tiene sólo dos iniciativas presentadas. Ambas, referentes al tema educativo.

Las ausencias también alcanzan a otros perfiles. El exlíder nacional del PAN, Marko Cortés, acumula 13 inasistencias, de las cuales diez fueron justificadas y tres no, mientras que la senadora panista Laura Esquivel Torres registra 20 ausencias —17 justificadas y tres sin justificar—. En el mismo grupo, Karen Michel González Márquez suma 16 ausencias, tres de ellas sin justificar.

En el caso de Movimiento Ciudadano, su coordinador, Clemente Castañeda, suma 10 faltas justificadas y tres que no justificó.

El exgobernador de Chihuahua Javier Corral Jurado, senador plurinominal de Morena y presidente de la Comisión de Justicia, registra nueve inasistencias justificadas y apenas cuatro iniciativas propias, ninguna aprobada.

Alejandro Murat Hinojosa, exgobernador de Oaxaca, tiene cinco faltas registradas —cuatro justificadas— y nueve iniciativas. En el Partido Verde, el coordinador parlamentario Manuel Velasco Coello, exgobernador de Chiapas, acumula cuatro inasistencias justificadas y siete iniciativas propias.

PATRÓN REPETITIVO. La reforma electoral de Claudia Sheinbaum, que ayer fue desechada en la Cámara de Diputados, buscaba eliminar a los 32 plurinominales del Senado.

El politólogo y analista Edgar Ortiz señaló que la dinámica de ausencias y baja actividad legislativa, alimenta la percepción de que las listas plurinominales se utilizan para premiar lealtades partidistas o garantizar posiciones políticas, más que para fortalecer el trabajo en las Cámaras.

“Al no depender de una campaña ni de un electorado directo, algunos legisladores de representación proporcional enfrentan menor presión política para rendir cuentas o impulsar agenda legislativa propia”, advirtió.

Los registros legislativos demuestran un patrón que, lejos de ser excepcional, se repite con regularidad entre los legisladores que no tuvieron que convencer a un elector para llegar al cargo.

A la vista ı Foto: Especial