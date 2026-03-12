› Puebla y la guía Michelín

Con la novedad de que el estado de Puebla empezará a formar parte de la Guía Michelin. Con ello, se ha informado, restaurantes destacados de la entidad serán incluidos en esa publicación considerada un referente a nivel global en cuestiones de gastronomía, a partir del próximo mes de mayo. La guía ya considera actualmente a establecimientos de la Ciudad de México, Oaxaca, Quintana Roo, Nuevo León, Baja California y Baja California Sur y ahora, con Puebla, se suman también Jalisco y Yucatán. El caso de Puebla es interesante, porque se trata del cuarto estado más visitado en todo el país y porque cuenta con una de las mejores gastronomías. Por lo pronto, en la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados están más que felices pues prevén impactos positivos en materia de turismo y, por supuesto, ven venir una derrama económica que beneficiará no sólo a cocineras tradicionales y chefs, sino también a agricultores. Pinta bien.

