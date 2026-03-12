› Rumbo a las negociaciones del T-MEC

Y nos piden no perder de vista que a unos días de encabezar la primera ronda de negociaciones de la revisión del T-MEC, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, está teniendo reuniones con representantes de sectores clave de la economía mexicana. Ayer, por ejemplo, en Puebla, tuvo un encuentro a puerta cerrada con la cúpula de la industria textilera que, nos comentan testigos del mismo, le reconoció las acciones que ha emprendido la dependencia a su cargo contra el comercio desleal y el contrabando proveniente de diversos países de Asia. Hoy, nos adelantan, participa en la asamblea de la Cámara Nacional de la Industria del Acero. El objetivo de acereros y Gobierno es trabajar en conjunto para eliminar o al menos reducir, los aranceles de 50 por ciento impuestos por Estados Unidos, al acero y al aluminio. Se espera que ese trabajo rinda frutos en las próximas semanas o meses. Atentos.