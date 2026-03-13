‘Acabar con los privilegios da resultados’: Claudia Sheinbaum sobre Plan B de reforma electoral

Claudia Sheinbaum detalla los alcances del Plan B de la Reforma Electoral para reducir el gasto público.

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que acabar con los privilegios da resultados y ser un gobierno que se dedica a gobernar y no a la frivolidad ha permitido reducir la pobreza y la violencia en el país, en el marco del envío del Plan B de la Reforma Electoral, con el que se plantea que los recursos ahorrados en congresos locales se destinen a los estados y municipios.

“La honestidad da resultados, acabar con los privilegios da resultados, apoyar al que menos tiene da resultados, un gobierno que se dedica a gobernar y no a la frivolidad da resultados, un gobierno que cree en su pueblo da resultados y así como se han dado resultados en la disminución de la pobreza, de igual manera estamos dando resultados en la disminución de la violencia…“, expresó la mandataria federal.

“Y por eso seguimos insistiendo en que disminuir privilegios, que el gobierno esté en la justa medianía, que no haya gobierno rico con pueblo pobre, va a seguir dando resultados”, abundó la presidenta.

La Conferencia del Pueblo de este viernes se realizó este viernes desde el estado de Colima.

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