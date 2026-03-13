Ojalá no sigamos ruta de no coincidencia: PT

El coordinador parlamentario del Partido del Trabajo (PT) en la Cámara de Diputados, Reginaldo Sandoval, aseguró que su bancada conoció “apenas” el contenido del denominado plan B de la reforma electoral, aunque aseguró que el tema continúa en diálogo entre las fuerzas políticas.

“Lo conocimos ayer (miércoles)”, señaló al referirse a la propuesta que ha sido impulsada por el Gobierno federal y que fue explicada en la conferencia matutina de la Presidenta Claudia Sheinbaum.

Indicó que existe la intención de mantener el diálogo para alcanzar consensos antes del lunes, fecha en la que podría retomarse la discusión legislativa.

“Está en diálogo el tema del plan B, hay mesas de trabajo para reflexionar, luchar o más bien discutir y analizar lo más que se pueda, para ver si se logra consenso. Ojalá que logremos consenso y no sigamos en la ruta de que no estemos en coincidencia. Yo espero que sí”, dijo, al señalar que el debate sobre la enmienda electoral debe considerar la pluralidad política del país.

El legislador subrayó que México es una nación diversa y que no debe imponerse un “pensamiento único”, por lo que insistió en la necesidad de incluir a todas las fuerzas políticas en la discusión sobre el futuro del sistema democrático. Reiteró que el PT mantiene su postura de rechazar que haya un solo partido, un pensamiento único o bipartidismo, porque México es muy plural y diverso y hay que incluir.

En entrevista, también planteó que el debate de fondo gira en torno al tipo de institucionalidad democrática que se busca construir en el país, así como el modelo de República que se pretende consolidar, ya sea con mayor centralización o con un enfoque federativo que respete la autonomía de los estados y municipios.

“Si todo es en la ruta de consulta, ¿para qué te sirven entonces los parlamentos? ¿Para qué te sirven entonces los congresos locales, los ayuntamientos? Pues todo ya te lo llevas a la ruta de ver qué dice la gente y que la gente resuelva en una encuesta el rumbo que debes de tomar y que debes hacer. Me parece que debe resolverse qué tipo de institucionalidad y de República estamos construyendo”, expuso.

Consideró que en algunos niveles de gobierno se han generado excesos en el gasto público, al mencionar casos como el costo anual por diputado local en entidades como Colima o el elevado número de regidores en algunos municipios, lo que, dijo, forma parte de los temas que deben revisarse dentro del debate electoral.

Cuestionado respecto a las críticas que ha recibido el PT por no apoyar la reforma electoral, dijo que hace falta una autocrítica por parte de la izquierda, de Morena y reconocer lo que su partido ha aportado.

“Simplemente se nos sanciona y se nos critica de que somos traidores, que somos no sé cuántas cosas, que nos parece verdaderamente equivocado. Valoran poco que nosotros fuimos con Andrés (Manuel López Obrador) en el 2006. Sin los votos del PT, Andrés no hubiera sido jefe de Gobierno.

“Fuimos con Andrés en 2012 y en el 2012 lo dejaron solo y abandonado, y el único que se mantuvo fue el PT. Nosotros ayudamos a fundar y a formar Morena como movimiento, como asociación y también como partido y juntos ganamos el 18, y ahora se nos trata como si fuéramos extraños y como si no aportáramos nada”, sentenció.

PAN: “El pueblo habló” al desecharse la propuesta

La presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, afirmó que el rechazo a la reforma electoral enviada por la Presidenta Claudia Sheinbaum refleja la decisión del pueblo de México expresada a través de sus representantes en el Congreso.

“El pueblo de México habló ayer (miércoles), el pueblo de México definió ayer, a través de sus legisladores de todos los partidos políticos, y la definición es que no hubo condiciones numéricas para que la iniciativa enviada por la Presidencia de la República sea aprobada, por eso se desechó”, expresó la panista, quien calificó la jornada legislativa como un día histórico.

Recordó que el Congreso está conformado por dos cámaras con funciones distintas: el Senado, que representa el pacto federal, y la Cámara de Diputados, que representa directamente a las y los ciudadanos. En ese sentido, recomendó a la titular del Ejecutivo federal “poner cabeza fría”, hacer una pausa y reconocer la decisión tomada por el Poder Legislativo.

“Yo recomiendo poner cabeza fría… es tiempo de conminar a ese espacio de pensamiento lúcido, ético y, por supuesto, reconocer que para eso tenemos las instituciones que nos hemos dado y que el pueblo de México ya habló”, señaló.

En conferencia de prensa, al término del Encuentro Nacional de Mujeres para la Igualdad Sustantiva y la Democracia Paritaria, que se llevó a cabo en el pleno de San Lázaro, López Rabadán pidió esperar la nueva propuesta que se anunció sería enviada al Congreso.

“Hay que esperar a ver cuál es la propuesta, a qué Cámara se envía y, conociendo el documento y el articulado, podremos hacer un análisis jurídico, político y ético”, señaló.

Subrayó que el Congreso es la institución que México se ha dado para discutir y aprobar cambios a sus leyes y a la Constitución y no “a través de cualquier otra metodología”. Recordó que en su decálogo de principios propuso que cualquier modificación al marco legal en materia electoral fuera aprobada con el acompañamiento de todas las fuerzas políticas.

“No es un tema de generosidad. Es un tema de inclusión, de pluralidad, de contrapesos”, concluyó la diputada.