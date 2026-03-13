¿Ya terminó la huelga en el Monte de Piedad? Esto es lo que se sabe

La huelga en el Nacional Monte de Piedad se ha convertido en uno de los paros más prolongados en la historia reciente de la institución, dejando sin operaciones a cientos de sucursales en todo el país y generando dudas entre quienes tienen artículos empeñados.

La disputa comenzó el 1 de octubre de 2025, cuando el Sindicato de Trabajadores estalló la huelga tras acusar a la administración de incumplimientos al contrato colectivo y cambios en las condiciones laborales. Desde entonces, el caso ha pasado por distintas etapas legales y negociaciones entre ambas partes.

Huelga Nacional Monte de Piedad ı Foto: Especial

¿Ya terminó la huelga en el Monte de Piedad?

Hasta marzo de 2026, la huelga no ha terminado. Aunque en febrero un juez federal determinó que el paro laboral era “inexistente”, el sindicato impugnó la resolución y el conflicto continúa en tribunales.

Debido a este proceso legal, las sucursales del Monte de Piedad siguen cerradas y la reapertura dependerá de la resolución definitiva del caso o de un acuerdo entre la institución y los trabajadores.

¿Qué pasará con los artículos empeñados?

La institución ha informado que los objetos empeñados por los clientes permanecen resguardados en las bóvedas de cada sucursal y cuentan con seguros.

Sin embargo, mientras continúe la huelga, los usuarios no pueden acudir a recoger sus pertenencias, incluso si ya liquidaron el préstamo, ya que el personal no puede operar dentro de las instalaciones.

No solo el Monte de Piedad, aquí una lista de 3 casas de empeño donde puedes pedir préstamos por tus cosas. ı Foto: Cuartoscuro

¿Cuándo podrían reabrir las sucursales?

Por ahora no existe una fecha oficial para el fin del conflicto. La reapertura dependerá de cómo avance el proceso legal y de si ambas partes logran alcanzar un acuerdo.

El Nacional Monte de Piedad, una institución con más de 250 años de historia y considerada la casa de empeño más grande del país, enfrenta así uno de los conflictos laborales más prolongados de su historia reciente, mientras miles de usuarios esperan la reanudación de sus servicios.

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MSL