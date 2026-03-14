Caen 25% homicidios en Colima en un año

Omar García Harfuch, titular de la SSPC, ayer en conferencia al presentar resultados de la Estrategia de Seguridad Nacional.

En los últimos 18 meses, el promedio diario de asesinatos cometidos dentro del estado de Colima disminuyó 25 por ciento. No obstante, aunque representa una baja, en realidad no se observa una reducción sustancial en este tipo de crímenes en la última década.

Durante la conferencia presidencial realizada en la Sexta Región Naval, este viernes, la titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), Marcela Figueroa, expuso que el promedio de crímenes sólo pasó de 2.87 a 2.14 entre septiembre de 2024 a febrero de este 2026.

En la comparativa anual, se observa una baja del promedio de crímenes de 26 por ciento entre 2024 y 2025, al pasar de 2.3 a 1.7. Sin embargo, las cifras no se distancian mucho de los promedios anuales observados en la última década, ya que desde 2017 se mantienen entre 1.4 y 2.4.

94 Carpetas de investigación se han abierto relativas a extorsión

Sobre el número de víctimas diarias, la funcionaria expuso una disminución del 14 por ciento entre septiembre de 2024 a febrero de 2026; no obstante, se deja ver que desde julio del año pasado subió el promedio de víctimas que ya iba en declive de noviembre de 2024 a junio de 2025.

En cuanto al balance de delitos de alto impacto, la reducción es del 27 por ciento, que registra un marcado repunte en noviembre del año antepasado.

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, expuso que, en lo que va de la administración federal, se ha detenido a más de dos mil personas vinculadas a alguna actividad criminal dentro del estado de Colima.

Como parte de la gira presidencial que se realiza este viernes a la entidad, detalló que entre octubre de 2024 y el 10 de marzo de este 2026 se ha capturado a dos mil 790 personas en la entidad.

El Tip: La gobernadora de Colima, Indira Vizcaíno, dijo que los resultados en seguridad se derivan de la coordinación con el Gobierno de México.

Adicionalmente, los operativos han llevado al aseguramiento de más de cuatro mil toneladas y media de drogas, armas de fuego y cartuchos.

García Harfuch subrayó que se reforzó la presencia del Gabinete de Seguridad con un estado de fuerza de más de cuatro mil 400 elementos de las instituciones: más de dos mil elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y Guardia Nacional (GN); de dos mil elementos de la Secretaría de Marina (Semar) y 200 elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

El funcionario federal detalló que “este despliegue incluye equipos de fuerza de tarea y grupos especializados en investigación integrados por agentes de campo, analistas y personal de inteligencia, que trabajan de manera permanente en la identificación de objetivos prioritarios, localización de centros de operación y seguimiento a las estructuras criminales”.

Entre los operativos, recalcó que las acciones para detener al líder de una célula criminal, Jair Leobardo ‘N’, dedicada a la distribución de drogas, junto con otros cinco integrantes de esta organización, dieron como resultado el aseguramiento de 271 kg de fentanilo, que se traduce en 14 millones de dosis, así como el aseguramiento de las dos bodegas donde eran almacenados.

Respecto a la implementación de la Estrategia Nacional contra la Corrupción, expuso que se ha registrado una reducción de 12 por ciento en la incidencia de este delito. Se han iniciado 94 carpetas de investigación y han atendido cuatro casos de secuestro virtual.

También subrayó que las operaciones portuarias han permitido detectar y asegurar contenedores con sustancias químicas utilizadas para la elaboración de metanfetamina, con lo cual se han asegurado más de 22 toneladas y 65 litros de sustancias y precursores para la elaboración de droga sintética.

Además, se aseguraron más de tres mil litros de pintura contaminada con mercurio, sustancia que representaba un riesgo para la salud y el medio ambiente.