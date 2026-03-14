Oposición cuestiona y adelanta voto en contra

El diputado Rubén Moreira, coordinador de la bancada del PRI

El coordinador del Grupo Parlamentario del PRI en la Cámara de Diputados, Rubén Moreira, cuestionó la discusión del llamado “plan B” electoral y advirtió que su bancada votará en contra de cualquier propuesta que perjudique el futuro del país.

En entrevista, el legislador señaló que mientras México enfrenta problemas urgentes como la falta de crecimiento económico, inseguridad, desempleo e inflación, el debate legislativo se ha centrado en la reforma impulsada por Andrés Manuel López Obrador.

“Me preocupa que el país tiene grandes problemas y que no estamos discutiendo la falta de crecimiento económico, la falta de seguridad, la falta de empleo y el crecimiento de la inflación, y ahora venimos con un ‘plan B’”, expresó.

Moreira consideró que las propuestas debieron presentarse de manera integral para permitir un análisis completo y evitar discusiones fragmentadas. Además, planteó que el país debe definir si quiere avanzar hacia un modelo centralista o mantener el federalismo.

“México tiene que definir si quiere ser un país centralista, como es lo que está proponiendo Morena, o una República federada. Me llama la atención la construcción de narrativas para alejarnos de los grandes debates nacionales”, señaló.

Respecto a las propuestas para reducir el presupuesto del Senado y de los congresos locales, el legislador priista cuestionó que el Poder Ejecutivo busque intervenir en la organización de otros poderes.

“Me llama la atención por qué el Poder Ejecutivo quiere regir la vida de los otros dos poderes. Si hay algún exceso, en alguna parte se tiene que arreglar”, afirmó.

Asimismo, comparó el monto que se busca ahorrar con lo que, dijo, fueron sobrecostos en la construcción del Tren Maya.

“El monto que nos dicen es 240 veces más pequeño que el error que tuvo López Obrador en el diseño de lo que dijo que iba a costar el Tren Maya y lo que costó”, sostuvo.

El diputado también criticó que se plantee someter a consulta pública la integración de otros poderes, y propuso que, en todo caso, se discuta la distribución de recursos entre la Federación y los estados.