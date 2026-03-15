Díaz-Canel agradece a AMLO su llamado a la solidaridad con Cuba

El Presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, agradeció públicamente al expresidente mexicano Andrés Manuel López Obrador su gesto de solidaridad con la isla, luego de que el exmandatario llamara a la ciudadanía mexicana a realizar donaciones económicas para aliviar la profunda crisis que atraviesa el país caribeño.

A través de su cuenta de la red social X, Díaz-Canel dirigió sus palabras directamente al exgobernante: “Gracias, querido hermano @lopezobrador_. En nombre de Cuba, no me cansaré de agradecer la generosa solidaridad y el acompañamiento de México a la heroica resistencia del pueblo cubano. Y jamás olvidaremos tu permanente y decisivo apoyo al fortalecimiento de esa entrañable amistad”.

Gracias, querido hermano @lopezobrador_ .



En nombre de #Cuba, no me cansaré de agradecer la generosa solidaridad y el acompañamiento de #México a la heroica resistencia del pueblo cubano.



Y jamás olvidaremos tu permanente y decisivo apoyo al fortalecimiento de esa entrañable… https://t.co/Z9ivRPm1pT — Miguel Díaz-Canel Bermúdez (@DiazCanelB) March 15, 2026

El mensaje del mandatario cubano llegó un día después de que Andrés Manuel López Obrador, quien se encuentra retirado de la vida pública, publicara en sus redes sociales un llamado a la acción que no estuvo exento de carga política e histórica.

“Estoy en retiro, pero me hiere que busquen exterminar, por sus ideales de libertad y defensa de la soberanía, al hermano pueblo de Cuba”, escribió Andrés Manuel López Obrador.

Para argumentar su postura, Andrés Manuel López Obrador recurrió a la memoria histórica y citó al general Lázaro Cárdenas en el contexto de la invasión de Bahía de Cochinos, en 1961: “No es lícito preconizar nuestra indiferencia ante su heroica lucha, porque su suerte es la nuestra”.

En su mensaje, Andrés Manuel López Obrador convocó a realizar depósitos a la cuenta de Banorte número 1358451779, perteneciente a la asociación civil Humanidad con América Latina, avalada por el SAT en días pasados como donataria autorizada, a nombre de Carlos Pellicer López, con el fin de adquirir alimentos, medicinas, petróleo y gasolina para la población cubana. “¡Que cada quien aporte lo que pueda!”, remató el exgobernante.

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FGR