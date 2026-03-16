› Captura relevante

Relevante, nos comentan, la captura que las Fuerzas Especiales del Ejército y elementos de la Guardia Nacional llevaron a cabo en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga, en Jalisco, de un hombre conocido como José “N”, alias Pepe. Y es que, según se informó, fue el encargado de trasladar a la pareja de Nemesio Oseguera Cervantes a la cabaña en la que se encontraba el líder del CJNG. Fue la Secretaría de la Defensa Nacional, a cargo de Ricardo Trevilla, la que informó de la detención del sujeto, a quien se le considera uno de los principales operadores logísticos de El Mencho. “Al detenido se le aseguró droga, armamento y un vehículo, siendo puestos a disposición de la Fiscalía General de la República con sede en la ciudad de Guadalajara, para continuar con las investigaciones, acciones periciales pertinentes y determinar su situación jurídica”. El pasado 23 de febrero, en la conferencia realizada al día siguiente del operativo en el que fue abatido el capo, se dio cuenta del dato relacionado con el encuentro que éste habría tenido con su pareja.