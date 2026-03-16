Claudia Sheinbaum destaca que México tiene la menor tasa de desempleo de la OCDE, con 2.5% en enero de 2026

La presidenta Claudia Sheinbaum destacó que México tiene la menor tasa de desempleo entre los países de la OCDE, con 2.5% en enero de 2026.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, destacó que el país registra la tasa de desempleo más baja entre los integrantes de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).

Durante su conferencia de prensa, la mandataria federal resaltó los últimos indicadores, que muestran que la tasa de desempleo en México se ubicó en 2.5 por ciento en enero de 2026.

Sheinbaum subrayó que este resultado representa el nivel más bajo desde que se realiza esta medición a inicios del siglo, lo que, aseguró, refleja la fortaleza de la fuerza laboral mexicana.

A los adversarios no les gusta. Siempre tiene algún pretexto para decir que algo está mal… Entonces, fíjense: Tasa de desempleo: enero de 2026. En comparación con la tasa más baja desde 2001 Claudia Sheinbaum, presidenta de México



La presidenta también reconoció que estos indicadores consideran tanto empleo formal como informal, aunque enfatizó que, aun con esa metodología, México mantiene la menor proporción de personas desempleadas entre los países de la OCDE.

Porcentaje de la fuerza laboral ajustado estacionalmente. Ya sé que van a decir que no todos son empleos formales, pues sí. Pero es la tasa de desempleo desde que se mide. México es el país con menos tasa de desempleo de todos los países de la OCDE Claudia Sheinbaum, presidenta de México



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