México, el segundo país con menos desempleo en la OCDE

México se posiciona en segundo lugar de países de a OCDE con menos desempleo.

México se mantiene como el segundo país con la tasa de desempleo más baja dentro de las naciones que integran la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

Al cierre de diciembre de 2025 y enero de 2026, según el reciente informe de la OCDE, México tuvo una tasa de desempleo de 2.7 por ciento, sólo superado por Japón que registró una tasa de 2.6 por ciento.

México se ubicó por encima de Polonia, que tuvo una tasa de 2.9 por ciento; y de Corea del Sur y República Checa, que registraron una tasa de desempleo del 2.8 por ciento, respectivamente.

Además, México superó en niveles de ocupación a potencias económicas y países de la OCDE como Alemania que registró una tasa de 3.8 por ciento; Países Bajos con 4.0 por ciento, y Estados Unidos con 4.6 por ciento.

El informe publicado en febrero de 2026 destaca que, en el caso de México, la cifra se mantiene estable, y contribuye al promedio general de la OCDE que es del 5.0 por ciento.

Asimismo, México destacó en el top 3 de la OCDE con menor desempleo en jóvenes , sumado a una incorporación histórica de mujeres al sector formal.

cehr