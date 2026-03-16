¿Cuándo se hace la Declaración Anual?

Las personas físicas y morales deben realizar su declaración anual de manera obligatoria cada año, pues en esta se reportan los ingresos, deducciones y los gastos del año fiscal anterior.

La Declaración Anual tiene la finalidad de calcular el Impuesto Sobre la Renta (ISR) anual de las personas físicas y morales, y esto puede resultar con saldo a favor o saldo a pagar.

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) es la dependencia encargada de regular las declaraciones anuales de los contribuyentes, quienes pueden hacer deducciones de algunos gastos personales.

Declaración Anual SAT ı Foto: Especial

¿Cuándo se tiene que hacer la declaración anual?

La Declaración Anual se debe hacer en el SAT dependiendo de si se trata de una persona física o moral en las siguientes fechas:

Persona moral (empresas): Del 1 de enero al 31 de marzo del 2026

Personas físicas: Del 1 al 30 de abril del 2026

La Declaración Anual se puede realizar en la página web oficial del SAT, con la finalidad de que las personas físicas y morales cumplan con sus obligaciones fiscales presentando sus ingresos, deducciones autorizadas y personales, retenciones, y pagos provisionales.

Portal del SAT para la Declaración Anual ı Foto: Captura de pantalla

¿Cómo saber si tengo saldo a favor en el SAT 2026?

Las deducciones personales permiten que las personas físicas puedan restar estos ingresos en la declaración anual, y estos podrían contribuir a que se tenga un saldo a favor en la Declaración Anual.

Los gastos que pueden ingresarse como deducciones personales; siempre y cuando sean facturadas y pagadas mediante medios electrónicos, en la Declaración Anual son los siguientes:

Gastos médicos hospitalarios

Primas por seguros de gastos médicos

Colegiaturas

Transporte escolar

Aportacones complementarias para el retiro

Depósitos en cuentas personales especiales para el ahorro

Créditos hipotecarios

Gastos funerarios

Donativos

Declaración Anual SAT ı Foto: Especial

De acuerdo con el SAT, para poder aplicar las deducciones personales se debe percibir gastos por alguno de los siguientes conceptos:

Sueldos y Salarios

Actividades Empresariales y Profesionales

Plataformas Tecnológicas (siempre que presentan declaración anual)

Arrendamiento

Intereses

Dividendos

De los Demás Ingresos

Premios

Enajenación de Bienes

Adquisición de Bienes

Las personas que perciban ingresos provenientes del Régimen Simplificado de Confianza (RESICO) no pueden aplicar las deducciones personales, ni quienes realicen actividades empresariales, enajenan bienes o prestan servicios a través de internet mediante plataformas tecnológicas, aplicaciones informáticas y similares.

Las deducciones por gastos personales no pueden exceder las cinco Unidades de Medida y Actualización (UMA) anuales, o el 15 por ciento del total de los ingresos anuales.

Declaración Anual en línea ı Foto: Captura de pantalla

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