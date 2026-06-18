México juega unido: políticos de distintos partidos cierran filas con el Tri ante Corea del Sur

A unas horas del encuentro entre México y Corea del Sur en la Copa del Mundo 2026, figuras políticas de distintas fuerzas partidistas expresaron su respaldo a la Selección Mexicana y manifestaron confianza en un resultado favorable para el representativo nacional.

La presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, deseó éxito al Tricolor y pronosticó una victoria de 2 goles a 1 frente al conjunto asiático. La legisladora panista afirmó que confía en el desempeño del equipo mexicano en un partido clave para sus aspiraciones mundialistas.

En el mismo sentido, el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal Ávila, aseguró que existe optimismo en torno al desempeño de la selección. “Hay mucha confianza en la selección. Corea del Sur es un país con buen futbol, pero México tiene lo suyo y creo que nos vamos a alzar con un triunfo esta tarde”, señaló.

La presidenta de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, el 26 de mayo de 2026. ı Foto: Cámara de Diputados

Las muestras de apoyo también llegaron desde gobiernos locales y dirigentes partidistas. La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, destacó que el Mundial se vive en las calles, barrios y espacios deportivos de la capital, al señalar que el futbol une a la población y fortalece el sentido de comunidad.

Por su parte, el dirigente nacional de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez, afirmó que en Guadalajara se percibe el entusiasmo por ver jugar a la selección, al tiempo que expresó: “México cree en México”.

La coordinadora de Movimiento Ciudadano en la Cámara de Diputados, Ivonne Ortega, recordó que el arranque de la Copa del Mundo en territorio nacional representa un momento histórico para el país y convocó a las y los mexicanos a respaldar al combinado nacional.

Jorge Álvarez Máynez, dirigente nacional de Movimiento Ciudadano ı Foto: Cuartoscuro

Así, más allá de las diferencias partidistas, la participación de México en la Copa del Mundo ha generado coincidencias entre representantes de distintas fuerzas políticas, quienes se han sumado al llamado de apoyar al Tricolor en su búsqueda por avanzar a la siguiente ronda del torneo.

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MSL