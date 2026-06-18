Ricardo Monreal confía en triunfo de la selección de México ante Corea del Sur

El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal Ávila, expresó su confianza en que la Selección Mexicana obtendrá un triunfo frente a Corea del Sur en su compromiso de la Copa del Mundo 2026 y llamó a respaldar al representativo nacional.

El legislador señaló que, aunque Corea del Sur cuenta con una selección competitiva y de buen nivel futbolístico, México tiene las condiciones necesarias para imponerse y dar un paso importante rumbo a la siguiente fase del torneo.

“Hay mucha confianza en la selección. Corea del Sur es un país con buen futbol, pero México tiene lo suyo y creo que nos vamos a alzar con un triunfo esta tarde”, afirmó.

TE RECOMENDAMOS: Tras 18 días de paro CNTE alista nueva asamblea para definir rumbo de protesta

Monreal destacó además que el empate registrado entre Sudáfrica y República Checa favorece las aspiraciones del conjunto mexicano dentro del Grupo A, al considerar que el resultado deja un escenario propicio para que el Tricolor avance a la siguiente ronda.

Converso con medios de comunicación en la Cámara de @Mx_Diputados. pic.twitter.com/vNWFe04s0J — Ricardo Monreal A. (@RicardoMonrealA) June 18, 2026

El líder parlamentario morenista llamó a la unidad de los mexicanos en torno a la Selección Nacional y manifestó su deseo de que el equipo continúe cosechando buenos resultados en el Mundial que se celebra por primera vez en territorio mexicano, estadounidense y canadiense.

Por su parte, la presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, expresó su respaldo a la Selección Mexicana y se mostró optimista sobre el resultado.

La legisladora panista deseó éxito al conjunto nacional y reiteró su pronóstico de una victoria mexicana por marcador de 2 goles a 1.

“Hoy le deseo a nuestra selección mexicana en este partido de fútbol que jugará contra Corea el mayor de los éxitos. Ya dije mi pronóstico: 2 a 1 favor México”, declaró.

López Rabadán se sumó así a las muestras de apoyo hacia el Tricolor en una jornada considerada clave para las aspiraciones del equipo nacional dentro del torneo mundialista, al confiar en que los dirigidos por Javier Aguirre logren un resultado positivo que fortalezca sus posibilidades de avanzar a la siguiente ronda.

La selección de México se enfrentará a Corea del Sur este jueves 18 de junio en el Estadio Guadalajara a las 19:00 horas, lidereando el grupo A luego de la victoria 2 a 1 frente a Sudáfrica.

Kenia López en conferencia ı Foto: Captura de pantalla

Te puede interesar:

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

LMCT