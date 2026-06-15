Monreal respalda diálogo de Sheinbaum con la CNTE; rechaza una salida represiva al conflicto

El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal Ávila, respaldó la decisión de la presidenta Claudia Sheinbaum de privilegiar el diálogo con la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) y consideró que ha actuado con prudencia, sensatez y tolerancia frente a las movilizaciones magisteriales que han afectado diversos puntos de la capital del país.

Entrevistado en la Cámara de Diputados, Monreal señaló que la mandataria federal optó por mantener abiertas las mesas de negociación a través de la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de Educación Pública y la dirección general del ISSSTE, en lugar de escalar el conflicto.

“Para mí la presidenta ha mostrado mucha disposición al diálogo, incluso mucha tolerancia. Me alegra bastante porque no ha habido un solo acto de represión”, afirmó.

El legislador reconoció que existe molestia entre diversos sectores de la población por las afectaciones derivadas de las protestas, incluidos comerciantes, vecinos y habitantes de la Ciudad de México, pero sostuvo que la respuesta del gobierno ha sido evitar cualquier acción represiva.

“Yo espero que el diálogo resuelva este desencuentro”, expresó.

Campamento de la CNTE. ı Foto: Cuartoscuro

Respecto a la decisión de la presidenta Sheinbaum de posponer una gira de trabajo en Zacatecas, donde anunciaría programas y obras para la entidad, Monreal consideró que la medida fue correcta dadas las circunstancias que rodean el conflicto magisterial.

Indicó que los eventos serán reprogramados en las próximas semanas y destacó que cada visita presidencial al estado representa beneficios importantes para la población.

“Creo que la presidenta actuó con prudencia y con sensatez”, reiteró.

Sobre las demandas de la CNTE relacionadas con la derogación de la Ley del ISSSTE, Monreal advirtió que una medida de esa magnitud tendría un fuerte impacto presupuestal para el país.

Buen domingo. Un saludo desde Zacatecas, en donde acompañaría a la Presidenta @Claudiashein en su gira por este lugar, la cual pospuso para dentro de unas semanas. Como siempre, se impuso su prudencia, y dio prioridad al diálogo con todos los sectores de la población. pic.twitter.com/OG4fJMpwfe — Ricardo Monreal A. (@RicardoMonrealA) June 14, 2026

“Evidentemente, derogar esa ley implicaría recursos extraordinarios y una presión muy fuerte sobre las finanzas públicas”, comentó.

En otro tema, al ser cuestionado sobre las declaraciones de funcionarios estadounidenses respecto a la necesidad de investigar no sólo a narcotraficantes, sino también a posibles actores políticos vinculados con el crimen organizado, el coordinador parlamentario de Morena sostuvo que toda persona que haya cometido delitos debe ser investigada y sancionada conforme a la ley.

“Todo aquel que tenga cuentas pendientes con la ley o conductas de complicidad debe pagar por ellas y debe ser juzgado por las autoridades mexicanas. A quien haya cometido delitos en este país tiene que castigársele”, afirmó.

Asimismo, evitó polemizar con las declaraciones de la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, respecto a las madres buscadoras y señaló que respeta plenamente su opinión y reconoce su trabajo al frente de la dependencia.

“Tengo muy buena referencia de su trabajo y no tengo ningún comentario negativo hacia su opinión”, concluyó.

Converso con medios de comunicación en la Cámara de @Mx_Diputados. pic.twitter.com/bF0nbeLOqs — Ricardo Monreal A. (@RicardoMonrealA) June 15, 2026

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