› Cuestionamientos a la AC

Y hablando de donativos, fue en la bancada del PAN en la Cámara de Diputados donde pegaron el grito en el cielo y denunciaron que la Asociación Civil Humanidad con América Latina —la que anunció AMLO que se encargará de recabar fondos para Cuba— se creó con una velocidad poco usual para los parámetros en los que se mueve la burocracia mexicana. Esto luego de escuchar de personas que se declaran afines a los procesos mediante los cuales organizaciones obtienen sus permisos como donatarias, que estas gestiones son de larguísimo aliento. El caso es que el diputado Héctor Saúl Téllez ha exigido que se informe cómo fue que la AC que promovió el exmandatario fue autorizada en tiempo récord y además que se pueda informar a dónde van a ir a parar los fondos recabados. Pide además que se apliquen medidas de supervisión y auditoría para garantizar a efecto de que los donativos recaudados no se utilicen para transferir recursos a regímenes extranjeros de manera irregular, incluyendo reportes sobre el destino final de los fondos y su deducibilidad fiscal. Ahí la exigencia.

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