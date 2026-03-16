‘Es un llamado solidario’: Sheinbaum a petición de AMLO para donar dinero a Cuba

La Presidenta Claudia Sheinbaum habló sobre la reaparición de Andrés Manuel López Obrador, quien llamó a hacer donativos para ayudar a Cuba y explicó cómo surgió la cuenta bancaria mencionada por el exmandatario para enviar dinero al pueblo cubano.

Claudia Sheinbaum lo calificó como un “llamado solidario” hecho por López Obrador ante el bloqueo contra Cuba que se acentúa con la crisis de combustible y apagones que van en aumento en la isla.

“Es un llamado solidario al pueblo de Cuba porque está sufriendo y no tiene que ver con ellos sino con un aislamiento desde hace décadas por un bloqueo comercial y de combustibles, recientemente”, agregó Claudia Sheinbaum esta mañana en Palacio Nacional.

Ayer domingo, desde Nayarit, la Presidenta Claudia Sheinbaum defendió el llamado a la solidaridad con Cuba lanzado por el expresidente Andrés Manuel López Obrador y anunció que el Gobierno mexicano continuará con el envío de apoyo humanitario a la isla.

Sin embargo, desde su conferencia de medios, y luego que el expresidente Andrés Manuel López Obrador llamara a depositar a una cuenta para apoyar a Cuba, Claudia Sheinbaum dijo que todas las cuentas deben tener reglamentación y son fiscalizadas.

Claudia Sheinbaum criticó que opositores critiquen el llamado.

“Dicen que de dónde salió esa cuenta, para que todos tengan la..., sin problema, todas las cuentas de banco tienen que tener una reglamentación, no es algo que va a ser excluido de la regla de los depósitos, etcétera, todo siempre es fiscalizado, ya decían quién sabe cuanta cosa”, dijo Claudia Sheinbaum.

“Es este llamado que hace él y que hacen muchas personalidades y es un llamado solidario al pueblo de Cuba, porque está sufriendo el pueblo de Cuba y es un sufrimiento que no tiene que ver con ellos, es un sufrimiento que tiene que ver con un aislamiento que está desde hace décadas con un bloqueo comercial y recientemente con un bloqueo de combustibles”.

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FGR