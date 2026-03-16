Martes y miércoles del Campo en Soriana: Las mejores ofertas de este 17 y 18 de marzo

El supermercado Soriana presenta como cada semana sus ofertas para este martes y miércoles, toma en cuenta que debido a los descuentos los productos suelen agotarse.
Por dos días podrás disfrutar de las mejores ofertas en verduras, frutas, pescado y carne de la mejor calidad.
Por lo que, si estás pensando en realizar tus compras para la semana este martes 17 de marzo y miércoles 18 de marzo en La Razón te dejamos una lista con las mejores ofertas que vas a encontrar en Soriana.
TE RECOMENDAMOS:
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Ofertas en frutas y verduras
- Aguacate: $33.80 el kilo
- Cebolla blanca: $19.80 el kilo
- Sandía con semilla: $12.80 el kilo
- Manzana Red Delicious: $36.80 el kilo
- Manzana Gala, Golde o Red en bolsa: $29.80 el kilo con 50 puntos Soriana Ya
- Piña gota de miel: $22.50 el kilo
- Mandarina: $36.80 el kilo con 50 puntos Soriana Ya
- Uva blanca sin semilla: $86.80 el kilo
- Zanahoria: $7.80 el kilo con 50 puntos Soriana Ya
- Lechuga romana: $19.80 la pieza
- Chayote sin espinas: $29.80 el kilo
- Nopal entero: $29.80 el kilo
- Cilantro: $3.80 el manojo con 50 puntos Soriana Ya
- Champiñón blanco a granel: $89.90 el kilo
Ofertas en carnes y pescados
- Filete de mojarra de granja congelado: $109.00 el kilo
- Robalo ración: $199.00 el kilo
- Camarón coctelero chico: $143.00 el kilo
- Camarón chico sin cabeza: $189.00 el kilo
- Filete de salmón con piel Valley Food Fresh: $348.00 el kilo
- Mojarra tilapia entera congelada: $59.90 el kilo
- Barrita de surimi de cangrejo: $99.00 el kilo
- Steak de atún aleta amarilla: $299.00 el kilo
- Combinado de mariscos: $99.00 el kilo
- Molida de res 80/20: $108.00 el kilo
- Bistec ranchero de res: $224.00 el kilo
- Tortita de papa: $79.90 el kilo
- Milanesa de pollo delgada Pilgrim’s charola: $168.90 el kilo
- Nuggets de pechuga de pavo: $84.00 el kilo
- Pierna de cerdo con hueso congelada: $68.90 el kilo
- Pechuga de pollo sin hueso congelada: $99.00 el kilo
- Pechuga de pollo sin hueso Pilgrim´s charola: $156.90 el kilo
- Pierna y muslo de pollo corte americano congelado: $28.90 el kilo
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