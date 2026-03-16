¡No dejes pasar las ofertas!

Martes y miércoles del Campo en Soriana: Las mejores ofertas de este 17 y 18 de marzo

Los mejores descuentos en frutas, verduras y carne; consulta aquí la lista de ofertas

Las mejores ofertas del martes y miércoles del campo en Soriana
Las mejores ofertas del martes y miércoles del campo en Soriana Foto: La Razón (Canva)
Por:
Mariel Caballero

El supermercado Soriana presenta como cada semana sus ofertas para este martes y miércoles, toma en cuenta que debido a los descuentos los productos suelen agotarse.

Por dos días podrás disfrutar de las mejores ofertas en verduras, frutas, pescado y carne de la mejor calidad.

Por lo que, si estás pensando en realizar tus compras para la semana este martes 17 de marzo y miércoles 18 de marzo en La Razón te dejamos una lista con las mejores ofertas que vas a encontrar en Soriana.

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Ofertas en frutas y verduras

  • Aguacate: $33.80 el kilo
  • Cebolla blanca: $19.80 el kilo
  • Sandía con semilla: $12.80 el kilo
  • Manzana Red Delicious: $36.80 el kilo
  • Manzana Gala, Golde o Red en bolsa: $29.80 el kilo con 50 puntos Soriana Ya
  • Piña gota de miel: $22.50 el kilo
  • Mandarina: $36.80 el kilo con 50 puntos Soriana Ya
  • Uva blanca sin semilla: $86.80 el kilo
  • Zanahoria: $7.80 el kilo con 50 puntos Soriana Ya
  • Lechuga romana: $19.80 la pieza
  • Chayote sin espinas: $29.80 el kilo
  • Nopal entero: $29.80 el kilo
  • Cilantro: $3.80 el manojo con 50 puntos Soriana Ya
  • Champiñón blanco a granel: $89.90 el kilo
Verdura fresca en imagen ilustrativa
Verdura fresca en imagen ilustrativa ı Foto: Freepik

Ofertas en carnes y pescados

  • Filete de mojarra de granja congelado: $109.00 el kilo
  • Robalo ración: $199.00 el kilo
  • Camarón coctelero chico: $143.00 el kilo
  • Camarón chico sin cabeza: $189.00 el kilo
  • Filete de salmón con piel Valley Food Fresh: $348.00 el kilo
  • Mojarra tilapia entera congelada: $59.90 el kilo
  • Barrita de surimi de cangrejo: $99.00 el kilo
  • Steak de atún aleta amarilla: $299.00 el kilo
  • Combinado de mariscos: $99.00 el kilo
  • Molida de res 80/20: $108.00 el kilo
  • Bistec ranchero de res: $224.00 el kilo
  • Tortita de papa: $79.90 el kilo
  • Milanesa de pollo delgada Pilgrim’s charola: $168.90 el kilo
  • Nuggets de pechuga de pavo: $84.00 el kilo
  • Pierna de cerdo con hueso congelada: $68.90 el kilo
  • Pechuga de pollo sin hueso congelada: $99.00 el kilo
  • Pechuga de pollo sin hueso Pilgrim´s charola: $156.90 el kilo
  • Pierna y muslo de pollo corte americano congelado: $28.90 el kilo

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