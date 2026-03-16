Martes y miércoles del Campo en Soriana: Las mejores ofertas de este 17 y 18 de marzo

Las mejores ofertas del martes y miércoles del campo en Soriana

El supermercado Soriana presenta como cada semana sus ofertas para este martes y miércoles, toma en cuenta que debido a los descuentos los productos suelen agotarse.

Por dos días podrás disfrutar de las mejores ofertas en verduras, frutas, pescado y carne de la mejor calidad.

Por lo que, si estás pensando en realizar tus compras para la semana este martes 17 de marzo y miércoles 18 de marzo en La Razón te dejamos una lista con las mejores ofertas que vas a encontrar en Soriana.

Ofertas en frutas y verduras

Aguacate: $33.80 el kilo

Cebolla blanca: $19.80 el kilo

Sandía con semilla: $12.80 el kilo

Manzana Red Delicious: $36.80 el kilo

Manzana Gala, Golde o Red en bolsa: $29.80 el kilo con 50 puntos Soriana Ya

Piña gota de miel: $22.50 el kilo

Mandarina: $36.80 el kilo con 50 puntos Soriana Ya

Uva blanca sin semilla: $86.80 el kilo

Zanahoria: $7.80 el kilo con 50 puntos Soriana Ya

Lechuga romana: $19.80 la pieza

Chayote sin espinas: $29.80 el kilo

Nopal entero: $29.80 el kilo

Cilantro: $3.80 el manojo con 50 puntos Soriana Ya

Champiñón blanco a granel: $89.90 el kilo

Verdura fresca en imagen ilustrativa ı Foto: Freepik

Ofertas en carnes y pescados

Filete de mojarra de granja congelado: $109.00 el kilo

Robalo ración: $199.00 el kilo

Camarón coctelero chico: $143.00 el kilo

Camarón chico sin cabeza: $189.00 el kilo

Filete de salmón con piel Valley Food Fresh: $348.00 el kilo

Mojarra tilapia entera congelada: $59.90 el kilo

Barrita de surimi de cangrejo: $99.00 el kilo

Steak de atún aleta amarilla: $299.00 el kilo

Combinado de mariscos: $99.00 el kilo

Molida de res 80/20: $108.00 el kilo

Bistec ranchero de res: $224.00 el kilo

Tortita de papa: $79.90 el kilo

Milanesa de pollo delgada Pilgrim’s charola: $168.90 el kilo

Nuggets de pechuga de pavo: $84.00 el kilo

Pierna de cerdo con hueso congelada: $68.90 el kilo

Pechuga de pollo sin hueso congelada: $99.00 el kilo

Pechuga de pollo sin hueso Pilgrim´s charola: $156.90 el kilo

Pierna y muslo de pollo corte americano congelado: $28.90 el kilo

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

LMCT