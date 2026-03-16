Monreal pide ‘no echar campanas al vuelo’ por ‘Plan B’ de la reforma electoral

El coordinador de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal Ávila, pidió “no echar campanas al vuelo” hasta que el “Plan B” de la reforma electoral, impulsada por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, sea aprobado y sea constitucional.

Previo a su reunión con la mandataria en Palacio Nacional para afinar la agenda legislativa de esta semana en el Congreso, el diputado federal habló con la prensa sobre la discusión del llamado “Plan B”.

Monreal rechazó que los aliados de Morena, el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y el Partido del Trabajo (PT), “se hayan doblado” con este plan alternativo de reforma electoral.

De igual manera, pidió mesura sobre su posible aprobación , tras el rechazo del pasado 11 de marzo a la iniciativa presidencial.

“Yo no diría que ‘se les dobló’, sino que por convicción han respaldado el Plan B que la Presidenta Claudia Sheinbaum ha presentado. Desde el miércoles se han reunido los presidentes de los partidos y se firmó un documento. Pero no hay que lanzar las campanas al vuelo, hasta que ya sea derecho vigente . Como es constitucional la reforma tiene que ir a los estados y cuando menos la mitad más uno tienen que respaldarla”, comentó Ricardo Monreal.

No obstante, el legislador se mostró con optimismo para que el "Plan B" pase sin problemas en ambas cámaras del Congreso de la Unión.

“Aún nos falta una buena ruta. Lo veo con optimismo, pero nunca lanzó las campanas al vuelo antes de tiempo. Yo espero que todo salga bien porque ya hasta se firmó [un acuerdo]. Pero yo soy así. Hasta que ya tenga la declaratoria de constitucionalidad es cuando afirmó una u otra cosa” Ricardo Monreal, coordinador de Morena en San Lázaro



Plan B, “una reforma de contenido profundo”: Monreal

Asimismo, consideró que la negociación del proyecto es “un asunto superado” y solicitó no minimizar el segundo intento de reforma electoral: “Es profunda la reforma. Por más que la han querido minimizar o llamarle ‘mini reforma’, la verdad es que es una reforma de contenido profundo ”, sostuvo.

Las disposiciones constitucionales a reformar, explicó, son cinco artículos de la Constitución, entre ellos el 30, 35, 41 y 115.

Un cambio importante entre la reforma electoral original y el “Plan B” es el ahorro de 4 mil millones de pesos.

“La Presidenta ha señalado que todos los ahorros como política de estado son importantes para destinarlos a obras, servicios y política social . Me parece una decisión correcta. Hay que profundizar más en la austeridad”, opinó Monreal.

Entre los temas de la agenda legislativa que revisará el líder parlamentario con Sheinbaum, se encuentran la limitación a las pensiones, propiedad industrial, vivienda, procedimientos penales, así como la elección de consejeros en el Instituto Nacional Electoral (INE).

“Son ocho iniciativas y minutas que tenemos los próximos días . Además esta semana voy a plantearle a la Junta de Coordinación Política que iniciemos el proceso de elección de tres nuevos consejeros electorales que cumplen en abril”, explicó el morenista.

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cehr