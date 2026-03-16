Profeco despliega guías para mejorar economía de mujeres

El titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), Iván Escalante, expuso, durante la conferencia de la Presidenta Claudia Sheinbaum, que con motivo del Día Internacional de la Mujer, la Revista del Consumidor de este mes ofrece guías y consejos enfocados en mejorar la autonomía de las mujeres.

Los contenidos se fragmentan en asesoría para promover la autonomía económica, para identificar precio invisible por estereotipos de género y recomendaciones de seguros para mujeres.

El procurador recordó que la semana pasada se renovó el acuerdo por el cual las gasolineras se comprometieron a continuar ofreciendo el litro del combustible por debajo de los 24 pesos.

En otro punto, destacó que Financiera para el Bienestar (Finabien) se mantiene como la mejor remesadora para que las y los mexicanos en el extranjero envíen dinero a sus familias.

Respecto al monitoreo de la canasta básica, expuso los establecimientos en donde se ofrecen al mejor precio y también al más elevado, donde únicamente dos cadenas, HEB y Ley, la ofrecen por arriba del costo acordado con la Federación.

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FGR