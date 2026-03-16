Sheinbaum defiende apoyo para Cuba, reprueba críticas y dice que éste seguirá

La Presidenta Claudia Sheinbaum defendió el llamado a la solidaridad con Cuba lanzado por el expresidente Andrés Manuel López Obrador y anunció que el Gobierno mexicano continuará con el envío de apoyo humanitario a la isla.

En Compostela, Nayarit —donde cerró la gira de fin de semana que inició en Colima, entidades que recibieron la entrega de la Pensión Mujeres Bienestar—, Sheinbaum Pardo recordó que Cuba lleva décadas sometida a un bloqueo económico impuesto por Estados Unidos y otros países, que le impide recibir productos básicos.

El Dato: La convocatoria a la colecta para Cuba publicada por López Obrador se suma a su pronunciamiento relacionado con la detención del exmandatario venezolano Nicolás Maduro.

La mandataria federal señaló que a ese bloqueo se sumó recientemente una restricción adicional al suministro de petróleo hacia la isla. Ante esa situación, afirmó que el Gobierno mexicano tomó la decisión de mantener el apoyo humanitario en especie, pese a las dificultades que implica el envío de crudo.

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“Nosotros decidimos que, aun cuando era difícil enviar petróleo, íbamos a seguir enviando ayuda”, señaló.

Además, describió a Cuba como “un pueblo hermano, cercano” y estableció una distinción entre la postura que se puede tener frente al Gobierno cubano y la solidaridad con su población.

“Hay quien dice: ‘Yo no estoy de acuerdo con el Gobierno de Cuba’. Está bien, pero no tiene por qué hacer que el pueblo sufra”, afirmó.

El detonante del tema en el discurso de la Presidenta fue una publicación que López Obrador difundió a través de sus redes sociales en la que manifestó su solidaridad con la isla y convocó a los mexicanos a contribuir económicamente a través de una cuenta especial habilitada para ese fin.

La jefa del Ejecutivo respaldó ese llamado y anunció que su Gobierno también seguirá con el apoyo a la isla por su parte y se refirió a la reacción que ese pronunciamiento generó en la oposición y la describió como desproporcionada.

“Hagan de cuenta que los adversarios se volvieron locos. Dijeron: ‘¿Cómo es posible que haya salido a hablar de un pueblo hermano?’”, relató.

Frente a tales críticas, la Presidenta reiteró su postura y la del expresidente, y convocó a quienes deseen a sumarse a hacerlo a través de la cuenta especial mencionada por López Obrador.

Para sustentar la postura de su administración, Sheinbaum Pardo recurrió a lo que describió como un valor propio de la cultura mexicana: la fraternidad. “Cuando nuestro vecino o vecina tiene algún problema, siempre le ayudamos”.

También añadió que esa misma disposición se manifiesta en la conducta de los migrantes mexicanos en Estados Unidos.

“Nuestros paisanos, que viven del otro lado de la frontera, siempre están pendientes de la familia. Todos los mexicanos tenemos familia allá, nos mandan las remesas todos los meses o cada vez que se puede, para ayudar a las familias”, dijo.

Sheinbaum Pardo subrayó que esa práctica distingue a México de otras culturas: “Eso no ocurre en cualquier cultura. La fraternidad”, y presentó ese valor como la base sobre la cual se sostiene tanto la solidaridad cotidiana entre vecinos como el apoyo del Gobierno mexicano al pueblo cubano. “Eso habla de la grandeza del corazón y se basa en la grandeza del corazón de los mexicanos”.

En su discurso en Compostela incluyó un amplio repaso de las transformaciones históricas de México, que la Presidenta presentó como expresiones sucesivas de los mismos valores fundamentales: soberanía, independencia, libertad y democracia.

La primera transformación que mencionó fue la Independencia, encabezada por Miguel Hidalgo y Costilla, a quien atribuyó no sólo el llamado a la libertad del país, sino también la abolición de la esclavitud desde el inicio del movimiento insurgente.

La segunda figura que evocó fue José María Morelos y Pavón, autor de Los Sentimientos de la Nación, el documento en el que se estableció que la soberanía reside en el pueblo.

“El pueblo de México luchó desde los primeros tiempos de su Independencia por soberanía, por independencia, por libertad y por democracia; esa es la esencia de nuestro pueblo y de nuestra nación”, afirmó la mandataria.

La tercera transformación que señaló fue La Reforma, encabezada por Benito Juárez, que consolidó la separación entre la Iglesia y el Estado. “Es importante la religión, pero una cosa es la religión y otra cosa el gobierno”, expresó.

La cuarta fue la Revolución Mexicana, que surgió tras el prolongado gobierno de Porfirio Díaz y el movimiento encabezado por Francisco I. Madero, y que derivó en la Constitución de 1917.

Luego de la cronología, Sheinbaum Pardo destacó que los principios establecidos en esas transformaciones siguen vigentes en el texto constitucional que rige al país.

“Hasta la fecha, el artículo 39 constitucional dice que la soberanía reside en el pueblo y que el pueblo tiene en todo tiempo el derecho de cambiar a su gobierno”, citó.

La mandataria federal añadió que “la mejor arma de los pueblos es la decisión soberana del pueblo” y en México, con el voto la gente, dijo, que era hora del cambio verdadero.

Asimismo, afirmó que, entre 1982 y 2018, México fue gobernado por administraciones a las que calificó como neoliberales, y que el cambio llegó con la victoria electoral de López Obrador en ese último año.

Sheinbaum Pardo cerró el recorrido histórico con una referencia a su propia llegada al Ejecutivo federal en 2024.

“Por primera vez en la historia llegamos las mujeres a la Presidencia de México”, resaltó.

El acto en Compostela fue el cierre de la gira de Claudia Sheinbaum por Colima y Nayarit. Durante el evento se realizó la entrega de la Pensión Mujeres Bienestar. Al finalizar, reiteró la importancia de mantener contacto directo con la población durante el ejercicio del gobierno “Hay que gobernar desde el territorio, hay que estar siempre con la gente”.

Díaz-Canel agradece a AMLO su apoyo a Cuba

› Por Tania Gómez

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, agradeció públicamente al expresidente Andrés Manuel López Obrador por su gesto de solidaridad con la isla, luego de que el exmandatario convocara a la ciudadanía mexicana a realizar donaciones económicas para aliviar la profunda crisis que atraviesa el país caribeño.

La respuesta del mandatario cubano llegó a través de su cuenta de la red social X, donde dirigió sus palabras directamente al exgobernante: “Gracias, querido hermano @lopezobrador_. En nombre de Cuba, no me cansaré de agradecer la generosa solidaridad y el acompañamiento de México a la heroica resistencia del pueblo cubano. Y jamás olvidaremos tu permanente y decisivo apoyo al fortalecimiento de esa entrañable amistad”.

López Obrador, quien se encuentra retirado de la vida pública tras concluir su mandato, rompió su silencio para pronunciarse sobre la situación cubana con un mensaje que combinó emoción personal y argumentación histórica. “Estoy en retiro, pero me hiere que busquen exterminar, por sus ideales de libertad y defensa de la soberanía, al hermano pueblo de Cuba”, escribió en sus redes sociales.

El Dato: Donald Trump señaló que “muy pronto” podría haber un acuerdo con Cuba y añadió que su atención se centrará en la isla una vez que termine el conflicto con Irán.

Para respaldar su postura, el exmandatario recurrió a la memoria de Lázaro Cárdenas y su posición ante la invasión de Bahía de Cochinos en 1961: “No es lícito preconizar nuestra indiferencia ante su heroica lucha, porque su suerte es la nuestra”. Con ese argumento como sustento, convocó a sus seguidores a depositar en una cuenta de Banorte perteneciente a la asociación civil Humanidad con América Latina, con el fin de adquirir alimentos, medicinas, petróleo y gasolina para la población cubana. “¡Que cada quien aporte lo que pueda!”, remató.

La convocatoria tuvo eco en el ámbito político. El diputado federal Carlos Castillo Pérez dio a conocer su donación de 61 mil 871 pesos, es decir, un mes completo de su dieta legislativa en respuesta al llamado de López Obrador.

Gracias, querido hermano @lopezobrador_ .



En nombre de #Cuba, no me cansaré de agradecer la generosa solidaridad y el acompañamiento de #México a la heroica resistencia del pueblo cubano.



Y jamás olvidaremos tu permanente y decisivo apoyo al fortalecimiento de esa entrañable… https://t.co/Z9ivRPm1pT — Miguel Díaz-Canel Bermúdez (@DiazCanelB) March 15, 2026

Desde el gobierno de la Ciudad de México, Javier Hidalgo, director del Instituto del Deporte capitalino, realizó un depósito de 10 mil pesos y lo hizo público con un mensaje que subrayó el vínculo histórico entre México y Cuba: “El destino de Cuba no nos es ajeno. Nuestras hermanas y hermanos no están solos”.

Por su parte, Julia Álvarez Icaza, secretaria del Medio Ambiente de la Ciudad de México, confirmó también su participación en la colecta. Sin embargo, en la imagen que compartió en redes sociales para dar constancia de su donativo, optó por testar el monto aportado.

No todas las reacciones ante la colecta fueron de adhesión. El abogado penalista Elliot Velher lanzó una advertencia pública dirigida a quienes estén considerando sumarse, particularmente a aquellos con vínculos financieros en Estados Unidos.

En redes sociales, el jurista señaló que realizar transferencias con destino a Cuba podría tener consecuencias legales serias bajo la legislación estadounidense.

“Cuba está designada como Estado Patrocinador del Terrorismo por EU. Eso activa las CACR —Cuban Assets Control Regulations—: el régimen de sanciones más restrictivo que existe”, advirtió el abogado Elliot Velher, dejando abierta la pregunta sobre el alcance real de esas regulaciones para donantes mexicanos sin vínculos directos con el sistema financiero estadounidense.

Embajador de EU pide no respaldar al régimen

› Por Fernanda Rangel

EL EMBAJADOR de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, pidió no apoyar al régimen cubano, apenas unas horas después de que el expresidente Andrés Manuel López Obrador convocara a sus seguidores a realizar una colecta para ayudar al “hermano pueblo de Cuba”.

“La mejor forma de ayudar al pueblo cubano es empoderándolo, no al régimen que los ha oprimido durante décadas”, publicó el representante diplomático a través de su cuenta de X.

El sábado pasado, el expresidente López Obrador pidió hacer donativos para enviar alimentos y combustible a la isla, a través de donaciones a la cuenta bancaria de la asociación civil Humanidad con América Latina.

Añadió en su publicación que la asociación civil Humanidad con América Latina fue abierta por ciudadanos, escritores y periodistas, aunque no añadió documentos que prueben este aspecto.

El embajador de EU, Ronald Johnson, en imagen de archivo. ı Foto: Especial

Esta es la segunda vez en el 2026 que el expresidente López Obrador se manifiesta vía redes sociales. El penúltimo posteo que hizo fue el 3 de enero para anunciar que Estados Unidos estaría incurriendo en una tiranía.

“Estoy retirado de la política, pero mis convicciones libertarias me impiden callar ante el prepotente atentado a la soberanía del pueblo de Venezuela y el secuestro de su presidente. Ni Bolívar ni Lincoln aceptarían que el gobierno de Estados Unidos actuara como una tiranía mundial”, señaló entonces.

Además, envió un mensaje al presidente Donald Trump para solicitarle que “no caiga en la autocomplacencia ni escuche el canto de las sirenas. Mande al carajo a los halcones”.

Finalizó la publicación reiterando que “el respeto al derecho ajeno es la paz”, y ratificó su apoyo incondicional a la actual Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo.

Critican la rapidez para autorizar a la donataria

› Por Tania Gómez

La asociación civil Humanidad con América Latina, citada por el expresidente Andrés Manuel López Obrador para recibir donativos en favor del “pueblo cubano”, fue constituida hace menos de un mes y es la única organización con ese estatus creada en lo que va del 2026.

Fue constituida el 17 de febrero, se dio de alta ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT) el 9 de marzo y ese mismo día obtuvo su autorización como donataria autorizada; sin embargo, aún está pendiente su publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

Al día siguiente, el 10 de marzo, ya circulaba en medios nacionales una carta firmada por Carlos Pellicer López, hijo del poeta Carlos Pellicer Cámara y mentor político de López Obrador –quien realizó el trámite ante el SAT para que la AC fuera considerada como donataria autorizada–, en la que se difundían los datos de la cuenta bancaria abierta en Banorte y se solicitaba el respaldo ciudadano.

El Dato: Una revisión del certificado muestra que la asociación citada por el expresidente tiene una vigencia de cuatro años, por lo que estará vigente hasta el 9 de marzo de 2030.

La velocidad del trámite, que normalmente se lleva meses o incluso años, encendió las alarmas. El diputado federal del PAN Héctor Saúl Téllez dio a conocer en redes sociales que presentará un punto de acuerdo para exigir cuentas al SAT y a la Secretaría de Hacienda en un plazo no mayor a 15 días hábiles.

El legislador demandó un informe detallado sobre los trámites realizados por la asociación, incluyendo “las razones por las cuales se otorgó la autorización en un tiempo récord de un solo día, cuando el procedimiento estándar puede extenderse por meses, y si se aplicaron excepciones o procedimientos acelerados, especificando la normatividad que los ampara”.

El punto de acuerdo también exigió conocer los nombres de los funcionarios involucrados en la aprobación, así como “cualquier comunicación o intervención externa que haya influido en el proceso”, y pidió también un informe sobre el destino de los donativos y medidas de auditoría para garantizar que los fondos no sean transferidos a regímenes extranjeros de manera irregular.

Por separado, Mario Di Costanzo, economista y expresidente de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), apeló directamente al Gobierno de Donald Trump.

“Oye @POTUS y @USAmbMex sería bueno que revisen en @Banorte_mx la cuenta 1358451779 y el origen de esos recursos que serán enviados a Cuba para financiar a una dictadura. El pueblo cubano NO los recibirá, y la dictadura SÍ”, escribió en X.

Di Costanzo señaló además que los donativos “provienen del propio gobierno y del crimen organizado que está ‘triangulando’ ese dinero a través de prestanombres ‘pitufos’”, y advirtió que el Tesoro de Estados Unidos, a través de la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN), puede solicitar al banco toda la información sobre los flujos financieros a Cuba, incluyendo los nombres de los donadores.

La senadora panista Lilly Téllez también cuestionó la medida: “AMLO no tiene corazón, tiene intereses con los cárteles y los gobiernos financiados por el crimen organizado. Su fideicomiso será una lavadora de dinero”.

También el exgobernador de Oaxaca Ulises Ruiz secundó las críticas contra el expresidente: “Con que tus hijos donen una milésima parte de lo que se robaron durante tu gobierno, resuelven la pobreza en Cuba”.

Acta constitutiva de la asociación. ı Foto: Especial

En la mira. Acta constitutiva de la asociación. ı Foto: Especial