Sheinbaum llama a INE garantizar voto a mexicanos en el extranjero

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo hizo un llamado al Instituto Nacional Electoral (INE) hacer los trabajos que garanticen a los mexicanos que viven en el extranjero el poder participar en las elecciones para votar por sus representantes.

Luego de que su reforma electoral a nivel constitucional, en la que contenía planteamientos para esto, fuera rechazada por la oposición, PT y PVEM en la Cámara de Diputados, la mandataria comentó que el órgano electoral tiene facultades para intervenir en este asunto.

“Y tenemos que seguir pues promoviendo o haciendo un llamado al INE para que facilite el voto de las y los mexicanos en el exterior. Y lo que se necesita es la credencial de elector para votar. Para todas y todos los mexicanos vivan en México o en el exterior, lo que hay que facilitar son los registros y la posibilidad de obtener la credencial de elector en el extranjero. Eso es un asunto del INE y tiene que facilitarlo”, dijo.

Sobre si habría la posibilidad de que la matrícula consular o el pasaporte sea considerado como documento válido para votar, comentó que esto requeriría emprender una reforma constitucional.

La Presidenta Claudia Sheinbaum este lunes en Palacio Nacional. ı Foto: Gobierno de México.

No se descarta “Plan B”

La presidenta Claudia Sheinbaum advirtió que “no quitaremos el dedo del renglón” sobre la reducción del presupuesto a partidos y la modificación a la designación de plurinominales, temas clave de la reforma electoral que impulsa.

En este sentido, recordó que el “Plan B” de reforma, el cual busca reorientar el presupuesto en Congresos locales, será enviado el martes al Senado, con acuerdos para garantizar su avance.

“Eso es algo que para nosotros es algo que ha pedido la gente, que no se logró ahora, pero no quiere decir que no quitemos el dedo del renglón. Ahora a lo mejor no se puede, pero después a lo mejor sí”, expresó la mandataría.

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LMCT