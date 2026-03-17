Alertan en Congreso de Estados Unidos amenazas de cárteles mexicanos a militares

El jefe del Comando Norte de Estados Unidos, Gregory Guillot, admitió durante una audiencia ante el Congreso que existen preocupaciones crecientes sobre amenazas del crimen organizado contra personal militar desplegado en la frontera con México.

El mando estadounidense explicó que las fuerzas armadas estadounidenses enfrentan riesgos derivados de la actividad de los cárteles, lo que ha llevado a fortalecer estrategias de vigilancia, tecnología y coordinación bilateral.

Ante el Comité de Servicios Armados de la Cámara de Representantes, la congresista Sara Jacobs advirtió que integrantes del Ejército han recibido amenazas de organizaciones criminales mexicanas. Explicó que algunos efectivos enfrentaron incluso intrusiones en dispositivos personales. “Los militares están siendo blanco de ataques . Reciben mensajes con amenazas personales”, señaló durante la audiencia.

El general Guillot confirmó que las autoridades militares conocen los incidentes y trabajan en medidas para reducir riesgos en la frontera sur. “Cualquier amenaza contra nuestras fuerzas requiere atención inmediata”, afirmó el mando militar, quien explicó que el despliegue tecnológico se intensificó en zonas sensibles.

Según datos presentados ante el Comité de Servicios Armados, alrededor de 5 mil soldados estadounidenses permanecen desplegados en la frontera sur , donde realizan tareas de inteligencia, vigilancia y reconocimiento. Ese despliegue busca detectar actividades del narcotráfico y apoyar a agencias federales encargadas de frenar redes criminales transnacionales.

En ese contexto, el Ejército estadounidense amplió el uso de drones para vigilar regiones fronterizas consideradas de difícil acceso. La estrategia busca sustituir patrullajes a pie por misiones de reconocimiento aéreo, lo que disminuye la exposición directa del personal a emboscadas o agresiones. Además, el Comando Norte desarrolló herramientas para detectar y neutralizar pequeños vehículos no tripulados que puedan amenazar instalaciones o tropas. Otro elemento central del testimonio fue la cooperación bilateral en materia de inteligencia.

A la par de los desafíos vinculados al narcotráfico, Washington también expresó preocupación por la influencia geopolítica de potencias rivales en América del Norte. En su testimonio ante legisladores, Guillot afirmó que la cooperación con las Secretarías de Defensa y Marina de México ha fortalecido la capacidad del país para enfrentar posibles presiones externas.

El jefe militar sostuvo que la colaboración entre ambos países generó “beneficios significativos para la defensa del territorio estadounidense”, además de reforzar la capacidad mexicana para proteger su soberanía frente a la influencia de Rusia y China. Aunque evitó ofrecer detalles sobre operaciones específicas, el general mencionó programas de entrenamiento conjunto, patrullajes coordinados en la frontera y ejercicios navales compartidos.

Finalmente, el documento entregado al Congreso identifica a Rusia, China, Corea del Norte e Irán como actores que podrían afectar la estabilidad estratégica de América del Norte. En particular, Guillot advirtió que China amplía su arsenal nuclear y que Moscú incrementa sus capacidades militares convencionales, lo que obliga a reforzar la cooperación regional en materia de defensa y seguridad.

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cehr