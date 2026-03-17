En regla, cuenta para donar a Cuba, señalan

El buque mexicano ARM Huasteco, al llegar a La Habana, Cuba, con apoyo humanitario, el 13 de marzo de 2026.

Tras calificar como un “llamado solidario” a la cuenta bancaria promovida por el expresidente Andrés Manuel López Obrador para recaudar fondos de ayuda para Cuba, la Presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que la organización civil cumplió con los requisitos para su registro como donatario y la apertura bancaria.

Este fin de semana, su antecesor reapareció en redes sociales para hacer un llamado a depositar en una cuenta bancaria a nombre de la asociación civil Humanidad con América Latina, para enviar recursos económicos a Cuba que sirvan para la compra de alimentos, medicinas, petróleo y gasolina, que les permitan enfrentar el bloqueo comercial por parte de Estados Unidos.

El Dato: Desde su retiro en 2024, López Obrador se ha manifestado en contra de las presiones e intervenciones que Donald Trump ha hecho a México, Venezuela y Cuba.

Ante los cuestionamientos que se abrieron al respecto, la mandataria federal comentó que todas las cuentas de banco se rigen por una reglamentación y este caso no estuvo excluido.

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“Todo siempre es fiscalizado. Porque ya decían quién sabe cuánta cosa. Entonces, es este llamado que hace él (AMLO) y que hacen muchas personalidades. Y es un llamado solidario al pueblo de Cuba, porque está sufriendo el pueblo de Cuba. Y es un sufrimiento que no tiene que ver con ellos, es un sufrimiento que tiene que ver con un aislamiento que está, desde hace décadas, de un bloqueo comercial y, recientemente, de un bloqueo de combustibles”, declaró la Presidenta.

Sobre la constitución de la asociación y lo “rápido” que consiguió la validación para recibir recursos, comentó que ese proceso se realizó ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), que fue la que aprobó el permiso como donataria, aunque dijo desconocer cuánto tiempo llevó esta iniciativa, cuyos representantes legales son Laura Esquivel y Carlos Pellicer, pero que fue suscrita por decenas de personalidades entre escritores y periodistas.

“Ellos solicitaron... como se hace con las asociaciones civiles… solicitaron ser donatarios; y se les otorgó por la Secretaría de Hacienda”, aclaró.

Sheinbaum Pardo afirmó que realizará un depósito de manera personal y, este martes 17 de marzo, hablará al respecto.

En este contexto, criticó los comentarios hechos por parte de personajes de partidos de oposición, a los que acusó de mezquindad y de emprender publicaciones por medio de bots para criticar la iniciativa de recaudar fondos para Cuba.

“Fíjense que la derecha se caracteriza por algo: son mezquinos. Y el humanismo se caracteriza por la fraternidad. Es la mezquindad frente a la fraternidad, así de claro. La mezquindad en las mentiras, las calumnias. Ayer sueltan los bots, que era obvio, y luego: ‘ya el Presidente López Obrador no tiene apoyo de’… Pero déjense ustedes eso, después dijeron una cantidad de mentiras”, reclamó.

En cambio, comentó “la población mexicana se ha mantenido a lo largo de la historia como solidaria respecto a las vicisitudes que enfrentan los demás”.

“México es un pueblo fraterno que siempre da la mano al que sufre, eso nos caracteriza, ésa es la característica de nuestro pueblo y de nuestra historia. Y eso no lo podemos perder nunca, porque entonces dejaríamos de ser quienes somos, y hay que defenderlo en todos los foros”, exclamó la mandataria.

Recordó que México fue de los primeros países en emitir una postura en contra del rechazo al bloqueo a Cuba, cuando el diferendo inició décadas atrás, lo cual continuará sin poner en riesgo al país.

“México fue el único país, frente a todas las presiones, que se opuso al bloqueo a Cuba, el único. Una luz en el horizonte. México siempre ha sido solidario con el pueblo cubano. Un pueblo hermano. Pero la mezquindad, a veces, está por encima de todo; el racismo, el clasismo, la mezquindad es lo que caracteriza a la oposición de derecha”. Entonces, como Presidenta nos corresponde, sin poner en riesgo a México, seguir apoyando al pueblo de Cuba”, concluyó.

Brugada se suma a las aportaciones para la isla

› Por Jonathan Castro

LA JEFA DE GOBIERNO, Clara Brugada Molina, afirmó que se sumará al llamado del expresidente Andrés Manuel López Obrador para hacer aportaciones económicas para apoyar a la población de Cuba, país que está en crisis por el bloqueo energético por parte de Estados Unidos.

En conferencia, la mandataria lamentó la situación que viven los cubanos en este momento y confió en que la ciudadanía de la capital se sume a este llamado.

“Sí aportaré de manera personal y yo creo que muchas personas de esta ciudad, que es solidaria ante esta situación, que es muy grave, que sufre el pueblo cubano, como ayuda humanitaria, sí creo yo, que se estarán aportando recursos y apoyo para solidarizarnos con el pueblo cubano”, mencionó.

11 millones de cubanos fueron afectados por el apagón en la isla

Este lunes se reportó un apagón masivo en la isla, que, se estima, ha afectado a más de 11 millones de personas. Esto se suma a la falta de energía que han padecido en diversas zonas del país.

Brugada Molina anunció que impulsará acciones para la promoción de ayuda al pueblo cubano y llamó al Gobierno de EU a levantar el bloqueo en contra de la isla.

“Como Gobierno de la Ciudad de México estaremos promoviendo acciones, vamos a presentarlos en los próximos días, para promover donaciones de víveres y acopio al pueblo cubano”, aseguró Brugada Molina al “hacer un llamado como lo hace la ONU cada año. Este año tiene que ver con levantar el bloqueo económico a Cuba. No tendríamos que estar promoviendo solidaridad si se respeta el derecho internacional”.