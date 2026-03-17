López Rabadán acusa ‘grave error’ por eliminación del principio de paridad en el Plan B de reforma electoral

La presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, lamentó que en la iniciativa de reforma electoral enviada por el Ejecutivo federal al Senado de la República de México se elimine el principio de paridad constitucional aprobado en 2019, del cual fue impulsora cuando se desempeñaba como legisladora federal.

A través de un mensaje difundido en sus redes sociales, la también diputada del Partido Acción Nacional (PAN) calificó la medida como un “grave error” y expresó su preocupación por el posible retroceso en los derechos políticos de las mujeres.

“Con todo respeto a la Presidencia de la República y a sus asesores: eliminar el principio de paridad constitucional en el Plan B es un grave error que lastima la historia de las mujeres”, escribió la legisladora en su cuenta oficial de X.

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Con todo respeto a la Presidencia de la República y a sus asesores:



Pero eliminar el PRINCIPIO DE PARIDAD CONSTITUCIONAL en el plan B es un grave error que lastima la historia de las MUJERES.



Por décadas se luchó y se aprobó por unanimidad en 2019. Doy por hecho que es un error… pic.twitter.com/M4RRhH3Dnn — Dra. Kenia López Rabadán (@kenialopezr) March 17, 2026

López Rabadán señaló que dicha disposición fue resultado de años de lucha por la igualdad política, y recordó que la reforma que estableció la paridad de género en cargos públicos fue aprobada por unanimidad en 2019.

No obstante, la legisladora panista consideró que la omisión podría tratarse de un error dentro del documento enviado al Congreso y no de un intento deliberado por eliminar ese derecho.

“Doy por hecho que es un error en un mal documento y no una mutilación a un derecho histórico”, afirmó la diputada, quien además recordó que fue proponente de la iniciativa de paridad en 2018.

La reforma electoral conocida como Plan B, impulsada por el Ejecutivo federal, contempla cambios constitucionales y legales en materia electoral y actualmente se encuentra en análisis en el Senado de la República de México, donde se prevé un amplio debate entre las distintas fuerzas políticas.

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MSL