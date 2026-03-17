Operativos federales dejan detenidos y decomisos de armas y droga en ocho estados

Autoridades federales reportaron detenciones, aseguramientos de armamento y decomisos de droga como resultado de las acciones coordinadas del Gabinete de Seguridad del Gobierno de México durante el pasado lunes.

El informe oficial señala que los operativos se desplegaron en Baja California, Sonora, Chihuahua, Sinaloa, Guanajuato, Michoacán, Estado de México y Guerrero con participación del Ejército Mexicano, la Secretaría de Marina, la Guardia Nacional, la Fiscalía General de la República y corporaciones locales.

Durante los operativos del lunes 16 de marzo, las fuerzas federales detuvieron a 20 personas y aseguraron doce armas de fuego. Además se decomisaron 3 mil 46 cartuchos, una docena de cargadores y diversas cantidades de droga, entre ellas metanfetamina y marihuana, así como vehículos y equipo táctico utilizados por grupos criminales

“Las instituciones del Gabinete de Seguridad continúan acciones coordinadas para debilitar las estructuras del crimen organizado”, señaló el informe difundido por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

El reporte también incluye los resultados de la Operación Frontera Norte, despliegue que concentra recursos de seguridad en estados fronterizos con Estados Unidos. En Ciudad Juárez, Chihuahua, las fuerzas federales detuvieron a cinco personas, entre ellas un menor de edad y tres extranjeros.

El Gabinete de Seguridad informa los resultados obtenidos de la “Operación Frontera Norte” del día 16 de marzo de 2026.https://t.co/Ucnl5zoyfV pic.twitter.com/g7mVgFPNjk — Gabinete de Seguridad de México (@GabSeguridadMX) March 17, 2026

Datos oficiales del Gabinete de Seguridad permiten dimensionar el alcance de los operativos desplegados en la frontera norte. Desde el inicio de dicha estrategia, las fuerzas federales han detenido 12 mil 590 personas, asegurado 8 mil 988 armas de fuego, 39 mil 159 cargadores y 1 millón 531 mil 740 cartuchos de distintos calibres, cifras que reflejan la magnitud del armamento utilizado por organizaciones criminales que operan en esta región del territorio nacional.

En materia de narcóticos, el balance federal reporta el aseguramiento de 130 mil 761 kilogramos de droga, entre las que destacan 604 kilogramos de fentanilo, además de metanfetamina, marihuana y otras sustancias sintéticas detectadas durante cateos y patrullajes.

A estos resultados se suma la incautación de 7 mil 289 vehículos y 1 mil 483 inmuebles utilizados por redes delictivas para almacenamiento, transporte y distribución de estupefacientes, de acuerdo con cifras difundidas por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

Las autoridades detallaron que los objetos decomisados quedaron bajo resguardo del Ministerio Público federal para el inicio de las investigaciones correspondientes para determinar vínculos entre los detenidos y organizaciones criminales que operan en la región fronteriza.

Asimismo, el Gabinete de Seguridad afirmó que la coordinación entre instituciones federales resulta clave para enfrentar la violencia. “Las acciones se realizan con apego al Estado de derecho y con respeto a los derechos humanos”, destacó el comunicado difundido por el gobierno federal.

Finalmente, las autoridades informaron que las investigaciones derivadas de estos operativos continúan abiertas. El Gabinete de Seguridad sostuvo que la estrategia mantendrá operativos permanentes en zonas prioritarias del país, con énfasis en la frontera norte y en regiones con presencia de organizaciones delictivas.

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MSL