Pensión Bienestar 2026: ¿Quiénes cobran HOY 17 de marzo?

Este lunes 16 de marzo no se depositó ningún pago de Pensiones o Programas del Bienestar, y esto se debe a que se trató de un día feriado oficial, por lo que las labores en el Banco del Bienestar se retoman con normalidad este martes.

Las pensiones y los programas de bienestar brindan un apoyo económico a cada beneficiario o beneficiaria que pertenezca al sector vulnerable al que están dirigidos, y tienen la finalidad de darles un respaldo monetario.

Para el bimestre marzo-abril, se destinaron más de 104 millones de pesos para realizar los depósitos correspondientes de estos programas sociales, de acuerdo con lo informado por la secretaria del Bienestar, Ariadna Montiel.

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Este 2026 la Pensión Bienestar para Adultos Mayores tuvo un aumento, pues este pasó de 6 mil 200 pesos bimestrales a 6 mil 400 pesos que se depositan de manera bimestral en la tarjeta del Banco del Bienestar.

Con más de 3 mil sucursales, el Banco del Bienestar consolida su presencia en todo el país. ı Foto: Gobierno MX

Calendario de pagos Pensión Bienestar marzo 2026

El calendario de pagos de este bimestre no solamente corresponde a la Pensión Bienestar para Adultos Mayores, pues también incluye al programa Sembrando Vida, así como las pensiones Mujeres Bienestar, Personas con Discapacidad y el Programa Madres Trabajadoras.

Este martes 17 de marzo, el pago corresponde a las letras N, Ñ, y O; por lo que las y los beneficiarios que tengan alguna de estas como letra inicial de su primer apellido podrán disponer de su apoyo económico a partir de hoy.

El depósitos correspondientes al bimestre marzo-abril se comenzaron a realizar desde el lunes 2 de marzo, y se realizarán en el siguiente orden para concluir el jueves 26 de marzo:

A: Lunes 2 de marzo

B: Martes 3 de marzo

C: Miércoles 4 y jueves 5 de marzo

D, E, y F: Viernes 6 de marzo

G: Lunes 9 y martes 10 de marzo

H, I, J, y K: Miércoles 11 de marzo

L: Jueves 12 de marzo

M: Viernes 13 y lunes 16 de marzo

N, Ñ, O: Martes 17 de marzo

P, Q: Miércoles 18 de marzo

R: Jueves 19 y viernes 20 de marzo

S: Lunes 23 de marzo

T, U, y V: Martes 24 de marzo

W, X, Y, y Z: Miércoles 25 de marzo

Calendario de pago de las Pensiones Bienestar ı Foto: X: @avisosbienestar

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