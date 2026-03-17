Pensión Bienestar 2026: ¿Quiénes cobran HOY 17 de marzo?

Este lunes 16 de marzo no se depositó ningún pago de Pensiones o Programas del Bienestar, y esto se debe a que se trató de un día feriado oficial, por lo que las labores en el Banco del Bienestar se retoman con normalidad este martes.
Las pensiones y los programas de bienestar brindan un apoyo económico a cada beneficiario o beneficiaria que pertenezca al sector vulnerable al que están dirigidos, y tienen la finalidad de darles un respaldo monetario.
Para el bimestre marzo-abril, se destinaron más de 104 millones de pesos para realizar los depósitos correspondientes de estos programas sociales, de acuerdo con lo informado por la secretaria del Bienestar, Ariadna Montiel.
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Este 2026 la Pensión Bienestar para Adultos Mayores tuvo un aumento, pues este pasó de 6 mil 200 pesos bimestrales a 6 mil 400 pesos que se depositan de manera bimestral en la tarjeta del Banco del Bienestar.
Calendario de pagos Pensión Bienestar marzo 2026
El calendario de pagos de este bimestre no solamente corresponde a la Pensión Bienestar para Adultos Mayores, pues también incluye al programa Sembrando Vida, así como las pensiones Mujeres Bienestar, Personas con Discapacidad y el Programa Madres Trabajadoras.
Este martes 17 de marzo, el pago corresponde a las letras N, Ñ, y O; por lo que las y los beneficiarios que tengan alguna de estas como letra inicial de su primer apellido podrán disponer de su apoyo económico a partir de hoy.
El depósitos correspondientes al bimestre marzo-abril se comenzaron a realizar desde el lunes 2 de marzo, y se realizarán en el siguiente orden para concluir el jueves 26 de marzo:
- A: Lunes 2 de marzo
- B: Martes 3 de marzo
- C: Miércoles 4 y jueves 5 de marzo
- D, E, y F: Viernes 6 de marzo
- G: Lunes 9 y martes 10 de marzo
- H, I, J, y K: Miércoles 11 de marzo
- L: Jueves 12 de marzo
- M: Viernes 13 y lunes 16 de marzo
- N, Ñ, O: Martes 17 de marzo
- P, Q: Miércoles 18 de marzo
- R: Jueves 19 y viernes 20 de marzo
- S: Lunes 23 de marzo
- T, U, y V: Martes 24 de marzo
- W, X, Y, y Z: Miércoles 25 de marzo
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