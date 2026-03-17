› ¿Se acerca la reconciliación?

Nos hacen ver que, a diferencia de lo que ocurrió en el sexenio pasado, en el que privó lo que AMLO denominó “pausa” con España —un enfriamiento de las relaciones derivado de la exigencia que el tabasqueño hizo de disculpas a la Corona española por los abusos en la Conquista—, resulta que ya en el actual varias señales se han venido sumando para dar cuenta de que ya se estaría superando el atorón. Ayer llamó la atención el gesto que tuvo el rey Felipe VI, quien, precisaron muchos, en un inesperado movimiento de agenda, decidió visitar el Museo Arqueológico Nacional de Madrid, que alberga la exposición La mitad del mundo. La mujer en el México indígena, donde el monarca admitió que hubo abusos por parte de la Corona que hoy representa en ése tan cuestionado proceso de colonización. Hay cosas que cuando se estudian y se miran “con nuestro criterio de hoy en día, con nuestros valores, pues obviamente no pueden hacernos sentir orgullos”, dijo el soberano. Apenas el mes pasado la Presidenta Claudia Sheinbaum destacó lo simbólico que fue la visita de Felipe al pabellón de México en la Feria Internacional de Turismo, celebrada en Madrid. ¿Vendrá la reconciliación? Veremos.

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