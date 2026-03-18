Canciller Juan Ramón de la Fuente recibe a presidente de Alemania; se reunirá con Sheinbaum en Cancún

Canciller Juan Ramón de la Fuente recibió al presidente de Alemania, Frank-Walter Steinmeier.

Como parte de una visita oficial a México, el presidente federal de Alemania, Frank-Walter Steinmeier, arribó esta tarde a Cancún, Quintana Roo, donde se reunirá este jueves con la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

El canciller Juan Ramón de la Fuente recibió al principal representante protocolario alemán en el Aeropuerto Internacional de Cancún, junto al embajador de Alemania en México, Clemens Von Goetze.

“Alemania es el principal socio comercial de México entre los integrantes de la Unión Europea ”, destacó la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).

Para este jueves 19, la Cancillería contempla un encuentro entre autoridades mexicanas y delegaciones empresariales que acompañan al presidente alemán. Asimismo, Juan Ramón de la Fuente acompañará a Sheinbaum en reuniones bilaterales en el Museo Maya de Cancún.

Datos de la SRE indican que el intercambio comercial entre México y Alemania ascendió a 27.3 mil millones de dólares en 2025, monto que representó más del 30 por ciento del total comerciado con la Unión Europea.

📸 Esta tarde, en Quintana Roo, el canciller Juan Ramón de la Fuente dio la bienvenida a México al presidente de la República Federal de Alemania, Frank-Walter Steinmeier, quien realiza una visita oficial a nuestro país, para encontrarse con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo… pic.twitter.com/8TOy4jFFW6 — Relaciones Exteriores (@SRE_mx) March 19, 2026

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cehr