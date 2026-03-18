Destacan histórica contratación de 14 mil especialistas

En 2026, el Gobierno federal iniciará la contratación de más de 14 mil médicos especialistas para fortalecer los tres sistemas de salud pública: el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y el IMSS Bienestar, lo cual fue calificado como una acción histórica por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

“La contratación de especialistas este año es histórica, se están contratando cerca de 14 mil especialistas en las tres instituciones de salud, es histórico. Tiene que ver con la modificación que se hizo con el (ex)presidente López Obrador y que nosotros dimos continuidad de que entraran más médicos a las especialidades, porque recuerden que en el periodo neoliberal disminuyó muchísimo la entrada de médicos para poder ser especialistas, para poder cursar su especialidad. Entonces, este año de manera histórica se están contratando cerca de 14 mil especialistas, lo que evidentemente fortalece los tres sistemas de salud”, informó durante la conferencia matutina.

El Dato: Los más de 20 mil puntos de vacunación contra el sarampión que están disponibles, podrán ubicarse en el sitio de la Secretaría de Salud dondemevacuno.salud.gob.mx.

El director general del IMSS Bienestar, Alejandro Svarch, expuso que en la dependencia a su cargo se incorporarán mil 956 especialistas en diversas ramas.

En cuanto al Seguro Social, el director Zoé Robledo, expuso que se sumarán 10 mil 785 especialistas: cinco mil 694 serán mujeres y cinco mil 91, hombres. De ellos, 446 van a unidades médicas de alta especialidad; ocho mil 438 a hospitales regionales; mil 40 a hospitales rurales y 861 a unidades médicas familiares.

10 785 especialistas médicos serán contratados en el IMSS

El director general del ISSSTE, Martí Batres, informó que para la institución se contrataron mil 295 médicos de 22 especialidades, 34 subespecialidades y 18 de alta especialidad.

En cuanto al monitoreo del brote de sarampión, el subsecretario de Integración Sectorial y Coordinación de Servicios de Atención Médica, Eduardo Clark García, destacó que los casos se han reducido en 30 por ciento con la estrategia nacional de atención al sarampión. Del 12 de febrero a la fecha se han aplicado 13.3 millones de vacunas; la meta es vacunar en 10 semanas a 25 millones de personas.