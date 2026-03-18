‘Don Goyo’ se viste de blanco tras bajas temperaturas y lluvias recientes

El volcán Popocatépetl sorprendió este miércoles al amanecer con su cima cubierta de nieve, ofreciendo una imagen clara y llamativa que fue captada desde distintas partes, bajo un cielo completamente despejado.

Las condiciones climáticas de los últimos días, marcadas por lluvias y un descenso en las temperaturas, favorecieron la acumulación de nieve en la parte alta del coloso. Este fenómeno permitió observar una de las postales más llamativas de la temporada, con el contraste entre el blanco de la cima y el azul del cielo.

El paisaje no pasó desapercibido en redes sociales, donde usuarios comenzaron a compartir fotografías del Popocatépetl, así como de otros volcanes como La Malinche y el Cofre de Perote, que también aparecieron cubiertos de nieve tras las recientes nevadas.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, la masa de aire ártico asociada al frente frío número 41 ha provocado un ambiente fresco a frío durante las mañanas y noches, especialmente en regiones del centro y oriente del país, lo que contribuyó a estas condiciones.

Durante las primeras horas del día, la visibilidad del volcán permitió a habitantes y visitantes capturar imágenes del momento, que rápidamente se viralizaron por la claridad del cielo y la nitidez del paisaje.

Cabe recordar que el pasado 12 de marzo se celebró el tradicional cumpleaños de “Don Goyo”, una festividad arraigada en comunidades cercanas como Santiago Xalitzintla, donde se realizan ofrendas y rituales en honor al espíritu del volcán, en una mezcla de creencias prehispánicas y tradición católica ligada a San Gregorio Magno.

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LMCT