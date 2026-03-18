En 2.o puente vacacional homicidios suben 12.8%

La incidencia delictiva en México mostró un ligero incremento entre los dos puentes vacacionales, que ocurrieron antes y después del operativo que terminó con el abatimiento del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Nemesio Oseguera, El Mencho.

En contraparte, y a pesar del clima de tensión posterior al operativo contra Oseguera Cervantes, el movimiento en carreteras no cayó como se pronosticaba. Datos preliminares de Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (Capufe) indicaron que el aforo vehicular durante el puente del 13 al 16 de marzo se mantuvo elevado en las principales autopistas del país.

El dato: De acuerdo con el Gobierno federal, los homicidios dolosos disminuyeron 42% de septiembre de 2024 a enero de 2026; 36 homicidios diarios menos según la Presidenta.

“Los registros preliminares muestran tránsito alto en varios corredores carreteros”, señalaron fuentes de Capufe consultadas por este medio sobre el comportamiento del flujo vehicular durante esos días. Añadió que los sistemas de peaje detectaron picos de circulación comparables con otros fines de semana largos del año.

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De acuerdo con datos oficiales de fiscalías estatales y dependencias federales revisados por La Razón, entre el 30 de enero y el 2 de febrero —el puente vacacional por el Día de la Constitución— se contabilizaron 164 víctimas de homicidio, mientras que del 13 al 16 de marzo —el asueto oficial por el natalicio de Benito Juárez— la cifra subió a 185 casos, lo que representa 21 asesinatos adicionales, equivalente a 12.8 por ciento más durante el segundo periodo.

La diferencia no sólo aparece en el total nacional. El mapa del crimen cambió de forma notable entre ambos bloques de días festivos, un fenómeno que la analista Miriam Campos Blanchet vinculó con la tensión generada tras el operativo federal que terminó con la vida de El Mencho. Autoridades federales admitieron que el golpe contra esa organización detonó episodios de violencia en carreteras y zonas urbanas de varias entidades.

46 asesinatos diarios se registraron en el periodo de marzo

Durante el primer puente vacacional, el foco de los homicidios se concentró principalmente en el Pacífico y el noroeste del país. Ese patrón reflejó disputas criminales activas en regiones con presencia histórica de diversos grupos delictivos.

Pero el panorama cambió abruptamente tan sólo unas semanas después. Entre el 13 y el 16 de marzo, periodo del segundo puente vacacional del año en México, el liderazgo de la violencia pasó con claridad al Bajío y al centro del país.

Otro indicador relevante aparece en el comportamiento diario de los homicidios. El bloque de finales de enero presentó un promedio de 41 asesinatos al día. En cambio, el tramo de marzo elevó la cifra a 46 casos diarios, además de marcar el pico máximo de 52 víctimas el viernes 13.

Para Campos Blanchet, este contraste entre violencia reconfigurada y movilidad turística elevada deja una conclusión clara: el país enfrentó un puente vacacional con mayor número de homicidios, pero concentrados en territorios específicos. “El aumento nacional se explica por aceleraciones en pocos estados”, aseguró la especialista en seguridad.

La comparación de ambos periodos confirma además un patrón persistente en México: la violencia homicida se concentra en determinadas entidades, incluso en lapsos muy breves. Mientras algunos estados mantuvieron incidencia mínima o nula, otros absorbieron la mayor parte del repunte registrado tras el operativo contra el líder del CJNG.