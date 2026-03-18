‘Es una salida política’: MC acusa que Plan B busca ‘rescatar banderas perdidas’ de la 4T

Clemente Castañeda Hoeflich, coordinador del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano en el Senado, calificó el “Plan B” de la reforma electoral como “una maniobra de carácter político”, antes que una propuesta de transformación institucional genuina.

“Es mucho más una salida política, la idea de rescatar algunas banderas perdidas por la Cuarta Transformación”, afirmó el legislador. “Esta iniciativa que manda la Presidenta de la República, pues es todo menos una iniciativa de reforma electoral ”.

Castañeda cuestionó tanto el fondo como la forma de la propuesta. En cuanto al contenido, la describió como “carente de imaginación, profundidad”, señalando que una reforma verdaderamente transformadora debería responder preguntas fundamentales sobre cómo se accede, distribuye y ejerce el poder político en el país.

En cuanto a los tiempos, advirtió que se trata de una iniciativa que “no se puede discutir como quiera que sea al vapor , con prisas”, y exigió “un proceso parlamentario ordinario, pulcro.”

Pese a ello, el senador dejó abierta la puerta al diálogo. Reconoció puntos de coincidencia con algunas medidas incluidas en el texto, particularmente en materia de austeridad y eliminación de privilegios.

Sin embargo, planteó reservas puntuales sobre uno de sus ejes centrales: “Este asunto de la revocación de mandato, que lo quieren convertir en ratificación de mandato, es algo que hay que revisar con muchísima puntualidad ”.

Recordó además que Movimiento Ciudadano ya cuenta con su propia propuesta de reforma electoral, y sugirió que ese documento, y no el enviado por el Ejecutivo, debió ser el punto de partida del debate legislativo.

Sobre la posibilidad de un parlamento abierto, Castañeda Hoeflich no la descartó, pero condicionó cualquier mecanismo de participación a que la discusión sea genuinamente incluyente.

Argumentó que, si la iniciativa contempla instrumentos de empoderamiento ciudadano, “esto debería venir acompañado de una amplia discusión de las personas que potencialmente pueden ser involucradas o favorecidas por una legislación de estas.”

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cehr