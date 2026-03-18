Morena alista Plan B electoral para votar en pleno el próximo miércoles

El senador morenista Saúl Monreal confirmó que el denominado “Plan B” de la reforma electoral tiene condiciones para avanzar la próxima semana en el Senado de la República, con el respaldo de los partidos aliados y una ruta legislativa que contempla dictamen en comisiones el martes y votación en el pleno el miércoles.

“Probablemente la próxima semana ya hay condiciones para, juntos con los aliados, ir de la mano”, declaró Monreal.

El morenista precisó que el proceso legislativo será acelerado y sin parlamento abierto: “Va a ser directo, ya está la reforma y afortunadamente hay buena lid con los partidos aliados, también ya están bajo ese entendido de ir juntos y sacar la reforma”.

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Dentro de las enmiendas se incluye la consulta de revocación de mandato de la presidenta Claudia Sheinbaum, que quedaría programada para 2027.

Senado de la República ı Foto: Cuartoscuro

Ante cuestionamientos sobre si la participación de la presidenta en el proceso generaría condiciones inequitativas para la oposición, Monreal lo rechazó de plano: “La revocación de mandato es una participación directa de la ciudadanía. No se tiene que tomar como un acto de inequidad, sino al contrario, un acto de participación política de la ciudadanía”.

El legislador zacatecano también defendió la pertinencia del mecanismo pese a los altos índices de aprobación de la mandataria federal, argumentando que su utilidad radica justamente en los escenarios de mal gobierno: “Cuando se hace un mal trabajo, imagínate esperar seis años de mal gobierno; no tienes por qué. Es un reconocimiento, una evaluación de la ciudadanía”.

Sobre los votos necesarios para alcanzar la mayoría calificada que exige una reforma constitucional, Monreal se mostró confiado: “Hay el compromiso de todos los partidos aliados, los tres, para sacar esta reforma constitucional”. Descartó fricciones con el Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde en torno al contenido del dictamen, aunque reconoció que la fecha de la consulta, fijada ahora en 2027 en lugar de 2028, fue un punto de debate: “En este momento es el 27 y vamos a respetarlo”.

El Plan B es considerado por Morena como parte de una agenda que el propio Monreal dijo que ha sido promovido desde las campañas en 2024. “Desde antes se le consultó a la ciudadanía y la ciudadanía quiso que se diera este Plan B, segundo piso de la Cuarta Transformación”, subrayó.

🔴Tras abrir por la mañana la posibilidad de cambios, el senador Óscar Cantón rectificó: el plan B se aprobaría sin modificaciones en el tema de revocación de mandato.



La propuesta mantiene que la presidenta pueda difundir el proceso e incluso llamar al voto a su favor, sin… pic.twitter.com/JofBT8wnvy — Azucena Uresti (@azucenau) March 18, 2026

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