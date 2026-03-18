Nuevos consejeros del INE deben ser gente honesta y experta: Sheinbaum

Ante el inicio del proceso para elegir a quienes suplirán tres consejerías del Instituto Nacional Electoral (INE), la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo hizo un llamado a la Cámara de Diputados -responsable del proceso- a que se asegure de que los que participarán sean expertos en la materia y se desempeñen con honestidad.

En un llamado anticipado a quienes resulten electos como nuevos consejeros, Claudia Sheinbaum pidió que en caso de que el Plan B electoral se apruebe, éste sea cumplido.

El coordinador de la bancada de Morena en San Lázaro, Ricardo Monreal, dio a conocer que esta semana iniciará el proceso para la renovación de tres consejerías electorales, dado que este año concluyen en el cargo Claudia Zavala, Dania Ravel y Jaime Rivera.

Consultada al respecto, Claudia Sheinbaum instó a que quienes participen en el proceso no sean personas que busquen el cargo por intereses personales, sino que se comprometan con la democracia del país.

“Esencialmente es gente que conozca de la materia electoral, gente honesta. En efecto, que no busque llegar ahí para una promoción personal, sino para promover la democracia… ya si se aprueba el plan B, pues ya tendrán que cumplir”, declaró Claudia Sheinbaum esta mañana en Palacio Nacional.

Claudia Sheinbaum enfatizó el llamado a acatar el Plan B en cuanto a la reducción de bonos y el pago de servicios extraordinarios con recursos públicos.

Claudia Sheinbaum negó que este proyecto tenga entre sus objetivos “romper con la Federación”, pues remarcó que pese a que el Estado es autónomo, también hay normas en la Constitución que guían la conducción bajo el principio de la austeridad mexicana.

“El que sea un estado autónomo no quiere decir que pueda dilapidar el recurso del pueblo… Durante un tiempo se hicieron regidores y regidoras como cuotas, amistades. Un gobernador: en un municipio hay que poner más regidores aquí. ¿Para qué? Pues para ponerle dar chamba a mi amigo, a mi primo, a mi cuñado, a no la regidora teoría…”, acusó Claudia Sheinbaum.

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FGR