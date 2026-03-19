CNTE rechaza diálogo con SEP y Segob: ‘debe ser directo’

Bloqueo de la CNTE en Paseo de la Reforma

Al extender su movilización con un bloqueo en una de las arterias viales principales de la Ciudad de México: Reforma, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) rechazó el diálogo que ofrecieron las secretarías de Educación Pública y la de Gobernación, al insistir en que quieren ser recibidos directamente por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Desde las 9:00 horas de este jueves, el magisterio se desplazó hasta Paseo de la Reforma, a la altura de ‘El Caballito’, para bloquear el tránsito.

Desde ese punto, los dirigentes sindicales respondieron al posicionamiento que las dependencias emitieron un día antes para ofrecer una mesa de negociación y escuchar sus demandas.

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▶️#VIDEO | Así permanece esta tarde Paseo de la Reforma en su cruce con Av. Juárez, donde integrantes de la CNTE mantienen un bloqueo para exigir a la Presidenta Claudia Sheinbaum que sea ella quien los reciba y atienda sus demandas.



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En respuesta, la dirigente de la Sección XXII, Jenny Pérez recordó que en mayo del año pasado hubo reuniones con los secretarios de dichas dependencias, sin que resultara en respuestas satisfactorias a sus demandas.

“Por eso, desde la CNTE, desde la asamblea ratificamos que la mesa debe ser directamente con la Presidenta de la República para tomar las decisiones correspondientes”, dijo.

Por su parte, durante la conferencia matutina, la Presidenta Claudia Sheinbaum mencionó que se atenderán las demandas en la medida de lo posible, pero advirtió que hay demandas que el presupuesto no puede cubrir.

Dijo no ver justificación para la protesta emprendida por las y los maestros, si el gobierno mantiene abiertas las mesas de diálogo por medio de la Secretaría de Educación Pública y la Secretaría de Gobernación.

“Nunca se ha cerrado el diálogo con gobernación y con educación pública porque la última vez que habíamos acordado un diálogo conmigo, pues no llegaron. Ellos decidieron no llegar. Entonces, pues ahora es con gobernación con secretaria de educación que tienen toda la atribución”, dijo Claudia Sheinbaum este jueves en Palacio Nacional.

Marcha de la CNTE el 18 de marzo ı Foto: David Patricio

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LMCT