Diputados emiten convocatoria pública para elegir a tres consejeros del INE por nueve años

La Cámara de Diputados aprobó con 408 votos a favor, 35 en contra y cero abstenciones la convocatoria pública para el proceso de selección de tres consejerías del Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE), que ocuparán un periodo de nueve años.

La medida también establece las etapas del procedimiento, fechas límites, plazos improrrogables y el proceso para la designación del Comité Técnico de Evaluación.

Las personas interesadas podrán registrar su documentación de manera digital del 23 al 27 de marzo de 2026 en el micrositio oficial de la Cámara de Diputados: https://convocatoriaine2026.diputados.gob.mx

#ÚltimaHora | El Pleno aprueba el Acuerdo de la Junta de Coordinación Política, por el que se emite la convocatoria para la elección de tres personas que ocuparán las consejerías electorales del consejo general del Instituto Nacional Electoral. pic.twitter.com/AXilR6patL — H. Cámara de Diputados (@Mx_Diputados) March 19, 2026

La Secretaría General de la Cámara de Diputados validará los expedientes y permitirá la subsanación de inconsistencias hasta el 29 de marzo de 2026 a las 12:00 horas.

El Comité Técnico de Evaluación, cuyo nombramiento se completará a más tardar el 27 de marzo de 2026, será responsable de evaluar a los aspirantes del 30 de marzo al 17 de abril de 2026.

Posteriormente, enviará listas de cinco candidatos por cada cargo a la Junta de Coordinación Política a partir del 20 de abril de 2026, garantizando que al menos haya representación de hombres y mujeres.

El Pleno de la Cámara de Diputados votará sobre las designaciones a más tardar el 22 de abril de 2026. En caso de no alcanzarse la mayoría calificada, se realizará insaculación de las listas el 28 de abril o, de ser necesario, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación llevará a cabo la designación mediante insaculación.

El Comité estará integrado por cinco personas: dos designadas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y tres por la Junta de Coordinación Política, cumpliendo criterios de imparcialidad, legalidad, objetividad y profesionalismo.

Ninguno de sus integrantes podrá haber ocupado cargos de elección popular, direcciones partidistas recientes ni tener antecedentes penales.

La Cámara de Diputados aseguró que el proceso contará con máxima publicidad, incluyendo transmisiones en vivo, parlamento abierto, plataformas digitales y medios electrónicos, garantizando transparencia y acceso público a toda la información del proceso.

El acuerdo fue publicado en la Gaceta Parlamentaria y remitido a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para su conocimiento y seguimiento

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MSL