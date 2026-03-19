Huelga en Colegio de Bachilleres 2026: suspenden clases en CDMX y Edomex

El primer minuto de este 19 de marzo de 2026 comenzó una huelga en el Colegio de Bachilleres, lo que provocó la suspensión total de actividades académicas y administrativas en los planteles ubicados en la Ciudad de México y el Estado de México.

Desde la madrugada, trabajadores colocaron banderas rojinegras en los accesos de las instalaciones, luego de no alcanzar acuerdos con las autoridades educativas. El paro laboral impacta directamente a miles de estudiantes de nivel medio superior, quienes se quedaron sin clases hasta nuevo aviso.

De acuerdo con el Sindicato Independiente Nacional de Trabajadores del Colegio de Bachilleres (SINTCB), la huelga responde a la falta de atención a un pliego petitorio compuesto por 14 puntos. Entre las principales demandas se encuentran la liberación de 241 plazas administrativas pendientes, el pago de adeudos correspondientes a febrero de 2026, así como la atención a irregularidades en procesos laborales y el cumplimiento de condiciones establecidas en el contrato colectivo.

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ESTALLA HUELGA DE TRABAJADORES EN COLEGIO DE BACHILLERES.



A partir del primer minuto de este jueves, los 20 planteles del #ColegioDeBachilleres suspenden actividades hasta nuevo aviso. pic.twitter.com/TlCPlo77hD — Halcon (@HalconOnce) March 19, 2026

Por su parte, el Colegio de Bachilleres informó mediante un comunicado que mantiene disposición al diálogo con el sindicato y aseguró que revisará el pliego petitorio a través de los canales institucionales.

La institución destacó que en los últimos años ha impulsado acciones para mejorar las condiciones laborales del personal, incluyendo procesos de regularización docente, homologación salarial y fortalecimiento administrativo.

Las autoridades reiteraron que el diálogo será la vía para alcanzar acuerdos y garantizar la estabilidad institucional, mientras la huelga continúa sin una fecha definida para su conclusión.

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LMCT