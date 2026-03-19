Invitación al Mundial fue a todo el mundo, no solo a España, aclara Sheinbaum

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aclaró que la invitación para acudir a la inauguración del Mundial 2026 en México fue enviada a todo el mundo y no sólo al Rey de España.

Ayer causó revuelo la difusión que hizo España de la carta enviada al Rey Felipe VI, para que acudiera a la apertura de la justa deportiva, describiendo este evento como una oportunidad para profundizar los vínculos entre ambos países.

Sin embargo, Claudia Sheinbaum Pardo aclaró que Gabriela Cuevas Barron, coordinadora de los trabajos del Gobierno Federal para el Mundial 2026, se encargó de extender invitaciones a todos los países con los que México tiene relación.

TE RECOMENDAMOS: Visita oficial Sheinbaum recibe oficialmente al Presidente de la República Federal de Alemania

“Gabriela Cuevas envió a todos los países del mundo. A todos, todos, todos, todos, todos. Invitación eh para que vinieran al Mundial. Y de ahí pues estaba el Rey de España, pero son todos los países con los que tiene México relación”, declaró Claudia Sheinbaum Pardo este jueves en su conferencia de prensa en Palacio Nacional.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

FGR