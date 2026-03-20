Autopista México-Pachuca HOY: Cierres, bloqueos e incidentes este 20 de marzo

Para quienes planean circular por la autopista México-Pachuca este viernes 20 de marzo, hasta el momento no hay reportes oficiales de cierres ni bloqueos programados en esta vía clave que conecta la Ciudad de México con el Estado de México e Hidalgo.

De acuerdo con autoridades viales, no se han emitido avisos sobre manifestaciones previstas o interrupciones programadas, por lo que la circulación se mantendría en condiciones normales durante la jornada.

¿Habrá bloqueos en la México-Pachuca hoy?

Hasta ahora, no hay información oficial que confirme bloqueos para este 20 de marzo. Sin embargo, como ocurre en esta y otras autopistas del centro del país, las condiciones pueden cambiar en cualquier momento debido a factores imprevistos.

Las posibles afectaciones, en caso de presentarse, suelen estar relacionadas con:

Movilizaciones o protestas no anunciadas

Incidentes vehiculares

Alta carga de tránsito en horas pico

Por ello, la recomendación es mantenerse atento a reportes en tiempo real antes y durante el trayecto.

Tramos con mayor carga vehicular

Los puntos donde comúnmente se reporta tráfico intenso o complicaciones en la circulación son:

Caseta de San Cristóbal (Ecatepec)

Zona de Ojo de Agua (Tecámac)

Tramo Tepojaco – Tizayuca

Accesos hacia Indios Verdes

En estas zonas es habitual encontrar congestionamientos, especialmente en horarios de entrada y salida hacia la Ciudad de México.

Recomendaciones para automovilistas

Ante cualquier cambio en las condiciones de la vía, autoridades recomiendan:

Consultar reportes en tiempo real de Guardia Nacional Carreteras y Capufe

Salir con anticipación

Considerar rutas alternas como Vía Morelos o Circuito Exterior Mexiquense

Mantenerse informado durante el trayecto

La recomendación principal es verificar el estado de la autopista antes de salir, ya que cualquier situación puede modificar la circulación a lo largo del día.

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MSL