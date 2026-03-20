México refuerza relación comercial con Alemania

Con el objetivo de fortalecer la relación cultural y comercial dada la proximidad de la ratificación del acuerdo entre la Unión Europea y México, este jueves la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo sostuvo un encuentro con su homólogo de Alemania, Frank-Walter Steinmeier.

La recepción del jefe de Estado se dio en Cancún, Quintana Roo, en el marco de la 89 Convención Bancaria, a donde la mandataria federal viajó para también ofrecer el mensaje a la banca.

En su discurso, el mandatario alemán reconoció a México como su primer socio comercial de elevada relevancia para las inversiones, en medio de la convulsión que vive el orden mundial, situación que, dijo, se debe trabajar por el restablecimiento de la confianza.

El Dato: Como parte de la ceremonia oficial de bienvenida, se entonaron los himnos nacionales de México y Alemania, y se realizó la toma de la fotografía oficial del encuentro.

En este marco, subrayó que la intención de mantener las inversiones se debe a que “hemos venido para quedarnos”, pues aseguró que la inyección de capital por empresas alemanas no es a corto plazo, sino porque encuentran condiciones con las que se sienten “a gusto”, pese a las dificultades arancelarias, encarecimiento de la energía y la revisión del T-MEC.

“Porque si no, no se podrían explicar estas cifras de más de dos mil empresas, dos mil 100 empresas alemanas que han invertido aquí; 300 mil puestos de trabajo directos en estas empresas alemanas que se han creado; tal vez unos dos millones de puestos de trabajo indirectos que se han creado. Así que no es un compromiso a corto plazo, sino a largo plazo por parte de las empresas alemanas, y esto redunda en beneficio de ambas partes”, subrayó.

Con relación al tratado estadounidense, Frank-Walter Steinmeier dijo estar agradecido con Sheinbaum Pardo “por luchar con energía para que haya condiciones de competencia justas”.

En su mensaje, Sheinbaum Pardo resaltó la relación que ambos países han sostenido por más de siete décadas, tras las cuales, en la reunión de ayer, se confirmó que se mantiene una buena dinámica bilateral, en medio de la difícil situación por la que atraviesa el mundo.

“Coincidimos en la buena relación que hay entre nuestros países. Y particularmente en esta situación difícil que vive el mundo, coincidimos en fortalecer las organizaciones multilaterales y un orden internacional basado en la paz y en la cooperación para el desarrollo. Coincidimos también en seguir trabajando de manera común para los objetivos ambientales del planeta”, dijo en conferencia posterior.

Consideró que la revisión del T-MEC también llevará a que se creen “grandes oportunidades” adicionales para el comercio con Alemania.

Ante consultas en materia de seguridad vinculadas al Mundial, la mandataria aseguró que hay condiciones de calma en el país, como resultado de la estrategia de seguridad implementada que ha llevado a una reducción del 44 por ciento en el número de homicidios dolosos.

La Jefa del Ejecutivo federal estuvo acompañada por los secretarios de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente; de Hacienda, Édgar Amador Zamora; de Economía, Marcelo Ebrard Casaubon; de Energía, Luz Elena González; el subsecretario para América del Norte, Roberto Velasco; el encargado de la Subsecretaría de Relaciones Exteriores y director general para Europa, José Octavio Tripp Villanueva, y el embajador de México en China, Jesús Seade Kuri.

Mientras que al presidente de la República Federal de Alemania le acompañaron la secretaria de Estado, jefa de la Presidencia Federal, Dörte Dinger; la ministra adjunta del Ministerio Federal de Relaciones Exteriores, Serap Güler; el embajador de Alemania en México, Clemens von Goetze; el director general de Política Exterior, Wolfgang Silbermann; la portavoz del presidente federal, Cerstin Gammelin; la jefa del Despacho del presidente federal, Daniela Lerner, así como el asesor de Asuntos Políticos del presidente federal, Christian Hannemann.