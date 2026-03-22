Pensión Mujeres Bienestar: ¿Quiénes cobran del 23 al 26 de marzo?

El programa Pensión Mujeres Bienestar busca brindar un apoyo económico a las mujeres de entre 60 y 64 años de edad como parte de un reconocimiento a su vida laboral.

La Pensión Mujeres Bienestar es un apoyo de 3 mil 100 pesos bimestrales que reciben las mujeres para que puedan tener independencia económica, y este se deposita directamente en la tarjeta del Banco del Bienestar de las beneficiarias.

Del 10 al 14 de febrero se realizó la entrega de las tarjetas a quienes realizaron su registro en diciembre del 2025, mientras que del 16 al 22 de febrero se abrió un nuevo periodo de registro.

Requisitos para el registro Pensiones Bienestar ı Foto: Especial

Calendario de pagos Pensión Mujeres Bienestar marzo

Los depósitos correspondientes al bimestre marzo-abril comenzaron a realizarse a partir del lunes 2 de marzo, por lo que esta semana aún se continúa realizando la dispersión de pagos.

El calendario de depósitos de la Pensión Mujeres Bienestar es el siguiente:

A: Lunes 2 de marzo

B: Martes 3 de marzo

C: Miércoles 4 y jueves 5 de marzo

D, E, y F: Viernes 6 de marzo

G: Lunes 9 y martes 10 de marzo

H, I, J, y K: Miércoles 11 de marzo

L: Jueves 12 de marzo

M: Viernes 13 y martes 17 de marzo

N, Ñ, O: Miércoles 18 de marzo

P, Q: Jueves 19

R: Viernes 20 y lunes 23 de marzo

S: Martes 24 de marzo

T, U, y V: Miércoles 25 de marzo

W, X, Y, y Z:Jueves 26 de marzo

Por lo que esta semana, del lunes 23 de marzo al jueves 26 de marzo, el depósito que se realizará coforme a la primera letra del primer apellido son S, T, U, V, W, X, Y, y Z.

Calendario de pago de las Pensiones Bienestar ı Foto: X: @avisosbienestar

Durante este mes se realizará el depósito de los siguientes apoyos del Bienestar:

Adultos Mayores: 6 mil 400 pesos

Personas con Discapacidad: 3 mil 300 pesos

Mujeres de 60 a 64 años : 3 mil 100 pesos

Madres Trabajadoras: Mil 650 pesos

También se incluye a las y los beneficiarios del programa Sembrando Vida; al que se destinaron más de 40 mil millones de pesos en el Paquete Económico 2026, quienes pudieron disponer de un jornal de 6 mil 450 pesos a partir del 10 de marzo del 2026.

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