Pensión Mujeres Bienestar: ¿Quiénes cobran del 23 al 26 de marzo?

El programa Pensión Mujeres Bienestar busca brindar un apoyo económico a las mujeres de entre 60 y 64 años de edad como parte de un reconocimiento a su vida laboral.
La Pensión Mujeres Bienestar es un apoyo de 3 mil 100 pesos bimestrales que reciben las mujeres para que puedan tener independencia económica, y este se deposita directamente en la tarjeta del Banco del Bienestar de las beneficiarias.
Del 10 al 14 de febrero se realizó la entrega de las tarjetas a quienes realizaron su registro en diciembre del 2025, mientras que del 16 al 22 de febrero se abrió un nuevo periodo de registro.
Resultados del Tris de hoy 22 de marzo del 2026. Ve aquí los números ganadores
Calendario de pagos Pensión Mujeres Bienestar marzo
Los depósitos correspondientes al bimestre marzo-abril comenzaron a realizarse a partir del lunes 2 de marzo, por lo que esta semana aún se continúa realizando la dispersión de pagos.
El calendario de depósitos de la Pensión Mujeres Bienestar es el siguiente:
- A: Lunes 2 de marzo
- B: Martes 3 de marzo
- C: Miércoles 4 y jueves 5 de marzo
- D, E, y F: Viernes 6 de marzo
- G: Lunes 9 y martes 10 de marzo
- H, I, J, y K: Miércoles 11 de marzo
- L: Jueves 12 de marzo
- M: Viernes 13 y martes 17 de marzo
- N, Ñ, O: Miércoles 18 de marzo
- P, Q: Jueves 19
- R: Viernes 20 y lunes 23 de marzo
- S: Martes 24 de marzo
- T, U, y V: Miércoles 25 de marzo
- W, X, Y, y Z:Jueves 26 de marzo
Por lo que esta semana, del lunes 23 de marzo al jueves 26 de marzo, el depósito que se realizará coforme a la primera letra del primer apellido son S, T, U, V, W, X, Y, y Z.
Durante este mes se realizará el depósito de los siguientes apoyos del Bienestar:
- Adultos Mayores: 6 mil 400 pesos
- Personas con Discapacidad: 3 mil 300 pesos
- Mujeres de 60 a 64 años: 3 mil 100 pesos
- Madres Trabajadoras: Mil 650 pesos
También se incluye a las y los beneficiarios del programa Sembrando Vida; al que se destinaron más de 40 mil millones de pesos en el Paquete Económico 2026, quienes pudieron disponer de un jornal de 6 mil 450 pesos a partir del 10 de marzo del 2026.
Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.