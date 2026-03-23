Iban a enviar precursores por paquetería

Personal de la Secretaría de Marina (Semar) aseguró este fin de semana 100 litros del precursor químico tolueno en el recinto portuario de Topolobampo, Sinaloa, tras interceptar un tractocamión de paquetería en cuyo interior la sustancia viajaba oculta en cinco cubetas de 20 litros, en lo que las autoridades describieron como parte de las acciones para “inhibir la violencia” en el estado.

El operativo fue encabezado por elementos de la Unidad Naval de Protección Portuaria (Unaprop), adscritos a la Octava Zona Naval, con sede en ese puerto.

De acuerdo con la Semar, el hallazgo fue resultado de trabajos de inteligencia y reconocimientos terrestres previos, realizados en la Terminal de Transbordadores de Topolobampo, en el municipio de Ahome.

Durante las labores de inspección, los marinos identificaron un tractocamión perteneciente a una empresa de paquetería que circulaba en la ruta Los Mochis, Sinaloa–La Paz, Baja California Sur.

Al revisar la unidad, los elementos localizaron las cinco cubetas con una sustancia que, sometida a las pruebas correspondientes, “dio positivo a tolueno, un precursor químico comúnmente utilizado en la elaboración de drogas sintéticas”, informó la Semar. La mercancía asegurada fue puesta a disposición del Ministerio Público, que integrará la carpeta de investigación y determinará las responsabilidades legales.

La Marina subrayó que estas acciones se llevan a cabo “en apego al Estado de derecho, con respeto a los derechos humanos y en coordinación con los tres órdenes de Gobierno”, con el objetivo de fortalecer la seguridad en una región.

El tolueno es un solvente industrial que, en el contexto del narcotráfico, se emplea como insumo en la síntesis de metanfetaminas y otras drogas de diseño. Su comercialización está sujeta a controles federales, precisamente por su potencial uso ilícito.