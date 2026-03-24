Atención a migrantes crece: SRE y UNAM reportan más de 81 mil consultas en su plataforma

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) consolidaron su colaboración en materia migratoria tras un año de operación de la plataforma UNAM Acción Migrante, un proyecto que articula servicios legales, atención psicológica y capacitación para personas en movilidad.

Durante una reunión de trabajo, ambas instituciones revisaron los avances de esta herramienta digital, que desde su lanzamiento en febrero del año pasado ha acumulado más de 81 mil visitas, con un ritmo promedio de consulta cada seis minutos. Además, el sistema ha atendido 956 tamizajes de salud mental hasta marzo de 2026 y mantiene más de 30 mil usuarios recurrentes.

El canciller Juan Ramón de la Fuente subrayó que la prioridad del gobierno mexicano se centra en la protección de sus connacionales en el exterior. “La principal tarea de la SRE es la atención y protección de nuestros connacionales en todo el mundo, independientemente de su calidad migratoria”, afirmó.

📸 Este martes, en la @SRE_mx, el canciller Juan Ramón de la Fuente encabezó con el rector de la @UNAM_MX, Leonardo Lomelí, la presentación de resultados de la colaboración entre la SRE y la UNAM, "Primer año de la Plataforma UNAM Acción Migrante", con académicos de las distintas… pic.twitter.com/E1lVSGJfoA — Relaciones Exteriores (@SRE_mx) March 24, 2026

De la Fuente puntualizó que la estrategia actual busca ampliar el alcance mediante alianzas académicas, el funcionario también destacó que el trabajo conjunto permite fortalecer herramientas diplomáticas y jurídicas, además de atender necesidades psicosociales de una población que enfrenta condiciones de alta vulnerabilidad.

La plataforma integra equipos multidisciplinarios de distintas entidades de la UNAM en coordinación con la red consular mexicana y organismos públicos. Este modelo permite ofrecer orientación especializada tanto a migrantes en Estados Unidos como a personas en retorno o en tránsito dentro del país.

Por su parte, el rector Leonardo Lomelí Vanegas reconoció los resultados obtenidos y planteó nuevas líneas de expansión. “Podemos acercar los beneficios de la educación. Hay mucho por hacer y de la mano de la Secretaría de Relaciones Exteriores podemos dar continuidad a estos trabajos”, señaló.

Lomelì Vanegas adelantó que la UNAM evalúa incorporar servicios de atención clínica en línea mediante la facultad de Medicina, así como ampliar la difusión cultural para comunidades mexicanas en el extranjero.

Hay un vasto potencial para acercar a las comunidades mexicanas en el exterior los beneficios de la educación que constituyen la principal encomienda de nuestra Universidad, afirmó el #RectorLomelí durante la presentación de resultados del primer año de la plataforma “UNAM Acción… pic.twitter.com/UcRNQ7Gh3L — UNAM (@UNAM_MX) March 24, 2026

El subsecretario para América del Norte, Roberto Velasco, informó que el nuevo modelo consular ha permitido simplificar trámites y mejorar la accesibilidad a servicios, mientras que la directora de Protección Consular, Vanessa Calva Ruiz, destacó que la defensa de los derechos de mexicanos fuera del país constituye “una prioridad irrenunciable del Estado mexicano”.

Con miras a su segundo año, la iniciativa incorpora nuevas herramientas como el Repositorio Universitario de Estudios Migratorios, el Calendario Migrante y la Bitácora Migrante. Estos espacios, aseguran las autoridades, buscan fortalecer la producción académica, difundir actividades especializadas y consolidar redes de colaboración en torno al fenómeno migratorio

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MSL