Respaldo a Cuba no compromete relación con Estados Unidos: Juan Ramón de la Fuente

El respaldo de México al pueblo de Cuba no compromete la relación con Estados Unidos, consideró el canciller Juan Ramón de la Fuente, al asegurar que se mantiene “un diálogo muy constructivo” con la administración de Donald Trump.

Entrevistado tras asistir a la presentación del Foro Urbano Mundial (WUF14), el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) afirmó que la comunicación entre México y Estados Unidos es fluida.

Asimismo, reafirmó la postura de México frente a conflictos internacionales. “Desde luego, abogar en todos los foros por la paz y la necesidad de volver a la diplomacia y encontrar en el diálogo la solución”.

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El pasado 21 de marzo, durante su intervención en el Foro de Alto Nivel CELAC-África, en Bogotá, Colombia, el canciller reiteró la intención de México de mantener apoyo humanitario a Cuba.

Canciller apuesta por el Foro Urbano Mundial 2028

Más temprano, Juan Ramón de la Fuente participó la presentación del WUF14 y delineó el alcance que tendrá el encuentro previsto para 2028.

“Creo que el foro de 2028 en la Ciudad de México va a ser un gran éxito. Recientemente, tuve ocasión de comentarlo con algunas y algunos cancilleres de la región latinoamericana. Hay un gran interés regional y estoy seguro de que va a haber un gran interés mundial, porque la Ciudad de México es un referente”, afirmó ante la Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina.

El diplomático resaltó que la capital mexicana representa un caso de transformación urbana con impacto social. “La Ciudad de México es un referente de cómo ha sido posible transformar esta ciudad, con todos los retos que tenemos por delante, en una ciudad cada vez más humana, cada vez más inclusiva, cada vez más resiliente”, sostuvo.

De la Fuente confirmó que la candidatura mexicana compitió contra ciudades como Fortaleza, en Brasil, y Moscú, en Rusia, para albergar el WUF14.

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cehr