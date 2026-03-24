Senado analiza el ingreso de 35 militares de EU para mejorar seguridad del Mundial 2026

El Senado de la República se alista para analizar y votar el ingreso de al menos 35 militares de Estados Unidos a México, con el fin de adiestrar a las tropas mexicanas para mejorar la seguridad del Mundial 2026.

De acuerdo con la solicitud, los militares estadounidenses estarán en el país casi un mes, con fecha del 3 de abril al 1 de mayo del año en curso.

“Solicitud de autorización para que se permita el ingreso a territorio nacional a 35 elementos de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos de América, a efecto de que participen en el Evento SOF 32 denominado “Adiestramiento en Preparación para la Copa Mundial de la FIFA 2026 y Ejercicio VITAL ARCHER”, que se llevará a cabo del 3 de abril al 1 de mayo de 2026”, se lee en el documento entregado al Senado de la República.

El documento ya fue turnado a la Comisión de Marina para su análisis y aprobación, según lo establecido en el artículo 67 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

La discusión de la solicitud en el Pleno está prevista para la sesión de este 24 de marzo de 2026, la cual iniciará a las 11:00 horas del martes. Los legisladores tendrán desde las 09:30 horas para marcar su asistencia.

Senado aprobará la salida de tropas mexicanas

En otra solicitud, realizada por la Secretaría de Gobernación, el Senado de la República realizará la autorización de la salida de 60 elementos pertenecientes a los Batallones de Comandos Anfibios y Fusileros Paracaidistas de la Unidad Naval de Operaciones Especiales de la Armada de México, para que participen en el “Evento No. SOF 33 Capacitación de las Fuerzas de Operaciones Especiales mexicanas en los Estados Unidos Continentales”, fijado a realizarse del 1 de agosto al 26 de septiembre de 2026.

Además, los legisladores también van a votar la salida del país a los 332 elementos que integran la tripulación a bordo del Buque Escuela ARM “Cuauhtémoc”, para que participen en el crucero de instrucción “Pacífico Norte 2026”, que se llevará a cabo del 15 de julio al 15 de octubre de 2026.

Buque Escuela “Cuauhtémoc” ı Foto: Especial.

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JVR