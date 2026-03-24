Sheinbaum: PT tiene derecho a no estar de acuerdo con Plan B electoral

Ante la inconformidad que el Partido del Trabajo (PT) dejó ver respecto al Plan B de reforma electoral, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo comentó que tienen derecho a decidir su postura y refirió que ella no vigila el voto de cada uno de los senadores.

En los días recientes se reavivó la incertidumbre sobre si el plan alterno que la mandataria envió en materia electoral será aprobado, debido a que los aliados de Morena no están de acuerdo con algunos lineamientos como que la revocación de mandato coincida con las elecciones gubernamentales en 2027.

En ese sentido, comentó que los petistas tienen derecho a inconformarse porque no es obligatorio que todos piensen lo mismo a favor del plan; sin embargo, señaló que será la gente la que evalúe la manera en que cada legislador vote.

“Ya la gente también sancionará esa parte. Entonces, digamos que en la reunión de ayer se avanzó bien”, declaró durante su conferencia.

Además, recordó que el rechazo no sólo es de parte de los aliados, sino principalmente de los opositores del PAN, PRI y MC.

“Tienen derecho a tener diferencia. Nadie dice que todos deben asumir lo que dice la presidenta. Pero pues también la gente ve como vota… Depende de los senadores. Yo no estoy tras los senadores, uno por uno para ver cómo van a votar. Nosotros enviamos una propuesta que consideramos es importante que tenga dos áreas, o dos propuestas”, declaró.

Aunque la mandataria dijo sí tener contemplada la posibilidad de que el Plan B también sea rechazado, afirmó esperar más a que éste sea avalado.

“Sí. Es que es igual que el plan A. Yo tengo una responsabilidad con el pueblo a la que no voy a renunciar nunca. Nunca. Y esa responsabilidad la cumplo al enviar una iniciativa. Ya depende de los senadores cómo van a votar. Entonces, que digan: ‘Ay, fue derrotado el plan’. Para mí no es derrota. Al revés. ¿Quién vota a favor de los privilegios y quién vota en contra de los privilegios? Porque también muestra pues quiénes son todos”, dijo.

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LMCT