Beca Benito Juárez 2026: ¿Cuándo cae el deposito doble de abril?

La Beca Universal de Educación Media Superior Benito Juárez está dirigida a las y los estudiantes de educación media superior que estén inscritas o inscritos en escuelas públicas en modalidad escolarizada o mixta.

Este apoyo económico tiene la finalidad de que las y los estudiantes; de hasta 25 años de edad cumplidos, puedan continuar con sus estudios de bachillerato o preparatoria y concluirlos.

Mientras que la Beca Jóvenes Escribiendo el Futuro tiene la finalidad de brindar un apoyo económico a las y los estudiantes de licenciatura, técnico superior universitario o sus equivalentes provenientes de una primaria o secundaria prioritaria.

Beca Benito Juárez 2026 ı Foto: Redes Sociales

Depósito doble de La Beca Benito Juárez y Jóvenes Escribiendo el Futuro de abril 2026

De acuerdo con Programas para el Bienestar, las y los beneficiarios de las becas Benito Juárez y Jóvenes Escribiendo el Futuro recibirán un pago doble en abril del 2026.

Este pago doble corresponde al bimestre enero-febreo y marzo-abril de este 2026, por lo que la dispersión de recursos se realizará durante abril; sin embargo, aún no se ha dado a conocer la fecha exacta en la que se realizarán los depósitos en las tarjetas del Banco del Bienestar.

Debido a que se recibirá un pago doble, las y los beneficiarios de la Beca Universal de Educación Media Superior Benito Juárez recibirán un depósito de 3 mil 800 pesos, ya que se cubren dos bimestres de mil 900 pesos cada uno.

Mientras que las y los beneficiarios de la Beca Jóvenes Escribiendo el Futuro, el depósito será de 11 mil 600 pesos, que corresponden a dos bimestres de pagos de 5 mil 800 pesos en cada uno.

Beca Benito Juárez y Jóvenes Escribiendo el Futuro ı Foto: Especial

El coordinador nacional de Becas para el Bienestar, Julio León, informó que en esta ocasión los depósitos de los dos primeros bimestres de 2026 se juntaron debido a que se contempló la carga de matrícula en los subsistemas educativos.

Ambos apoyos económicos brindan un respaldo a las y los estudiantes de escuelas públicas, con la finalidad de que puedan cubrir los gastos correspondientes a sus estudios, para que les ayuden a continuar con su educación y concluirl de manera óptima cada una de estas etapas.

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