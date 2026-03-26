Beca Benito Juárez 2026: ¿Cuándo cae el deposito doble de abril?

La Beca Universal de Educación Media Superior Benito Juárez está dirigida a las y los estudiantes de educación media superior que estén inscritas o inscritos en escuelas públicas en modalidad escolarizada o mixta.
Este apoyo económico tiene la finalidad de que las y los estudiantes; de hasta 25 años de edad cumplidos, puedan continuar con sus estudios de bachillerato o preparatoria y concluirlos.
Mientras que la Beca Jóvenes Escribiendo el Futuro tiene la finalidad de brindar un apoyo económico a las y los estudiantes de licenciatura, técnico superior universitario o sus equivalentes provenientes de una primaria o secundaria prioritaria.
Detienen a 9 integrantes de célula delictiva en CDMX y Edomex; los vinculan con extorsión
Depósito doble de La Beca Benito Juárez y Jóvenes Escribiendo el Futuro de abril 2026
De acuerdo con Programas para el Bienestar, las y los beneficiarios de las becas Benito Juárez y Jóvenes Escribiendo el Futuro recibirán un pago doble en abril del 2026.
Este pago doble corresponde al bimestre enero-febreo y marzo-abril de este 2026, por lo que la dispersión de recursos se realizará durante abril; sin embargo, aún no se ha dado a conocer la fecha exacta en la que se realizarán los depósitos en las tarjetas del Banco del Bienestar.
Debido a que se recibirá un pago doble, las y los beneficiarios de la Beca Universal de Educación Media Superior Benito Juárez recibirán un depósito de 3 mil 800 pesos, ya que se cubren dos bimestres de mil 900 pesos cada uno.
Mientras que las y los beneficiarios de la Beca Jóvenes Escribiendo el Futuro, el depósito será de 11 mil 600 pesos, que corresponden a dos bimestres de pagos de 5 mil 800 pesos en cada uno.
El coordinador nacional de Becas para el Bienestar, Julio León, informó que en esta ocasión los depósitos de los dos primeros bimestres de 2026 se juntaron debido a que se contempló la carga de matrícula en los subsistemas educativos.
Ambos apoyos económicos brindan un respaldo a las y los estudiantes de escuelas públicas, con la finalidad de que puedan cubrir los gastos correspondientes a sus estudios, para que les ayuden a continuar con su educación y concluirl de manera óptima cada una de estas etapas.
Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.